Feijoo confirma conversaciones con Vox para contrarrestar el pacto entre el PSOE y otras formaciones de izquierda en el Senado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, saludando a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo durante un acto de precampaña en Madrid Gabriel Luengas | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha reconocido este martes la existencia de conversaciones con Vox para contrarrestar el pacto entre el PSOE y otras formaciones de izquierda para presentar candidaturas conjuntas al Senado, conversaciones que están haciéndose «con discreción y respeto».

«Nosotros hemos acordado discreción en las conversaciones y respeto. Yo voy a seguir cumpliendo esa discreción y respeto. Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado», ha afirmado el líder popular en una entrevista en Cope. Todo ello después de que el lunes el presidente de Vox, Santiago Abascal, confirmara su voluntad de llegar a algún «entendimiento» que proteja a la Cámara Alta de esos acuerdos ya que, afirmó, la alianza de las izquierdas exige «sacrificios» a los partidos de la oposición.

«Por tanto, si es recíproco, si sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula» ha dicho el líder del PP. Feijoo ha señalado que Vox tiene «cinco senadores» en este momento que «son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos». «Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox», ha apostillado.

Feijoo ha recalcado que deben evitar entregar el Senado «al sanchismo». «Tenemos el compromiso de optar, no solo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino de poder conseguir los tres quintos. Yo trabajaré para ello», ha manifestado.

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La candidatura conjunta del PSOE y otras formaciones de izquierda está concebida para reducir la ventaja del Partido Popular en el Senado, donde esta legislatura tuvo mayoría absoluta, lo que le sirvió para bloquear proyectos legislativos o impulsar comisiones de investigación con las que modificar el relato del Gobierno en casos de corrupción que afectaban al PSOE. En la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar en la papeleta a tres candidatos. En la práctica, la fuerza más votada suele conseguir tres representantes y deja el cuarto para la segunda. En las últimas elecciones, los populares obtuvieron 120 de los 208 senadores elegidos directamente, frente a los 72 del PSOE.

Desde Senadores por la Democracia, el grupo de la sociedad civil que ha empujado el pacto, subrayan la especial importancia que, a su parecer, tiene impedir que PP y Vox controlen el Senado en la próxima legislatura. Bruno Estrada, miembro del grupo promotor de la iniciativa, recuerda que la Cámara Alta deberá proponer a cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) y a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial y considera que una mayoría conservadora podría conllevar una «regresión constitucional».

Feijoo insinúa que Álvarez de Toledo será su número dos por Madrid

El PP ha desvelado estos días algunos candidatos para los comicios, como el de Xavier García Albiol que liderará la lista por Barcelona o los de sus vicesecretarios, que encabezarán sus respectivas provincias. Sin embargo, los populares no han presentado candidaturas completas al 29N, a diferencia del PSOE, que las aprobó el pasado sábado en un Comité Federal celebrado en Fuenlabrada. Una de las principales incógnitas es quién será el número dos en la lista de Madrid. En las generales de julio de 2023, Feijoo apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. En los últimos días distintas voces del PP han señalado en privado que Cayetana Álvarez de Toledo es uno de los nombres con más posibilidades para ir de número dos de Feijoo por Madrid. Hace hace tres años ocupó el puesto seis en esa misma candidatura. «Yo tengo pensada la mujer que va a acompañarme», ha recalcaldo Feijoo en una entrevista en la cadena Cope. Y ha dado pistas que apuntan a Álvarez de Toledo como que «votó en contra de la amnistía» y que pidió la comparecencia de «la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales».