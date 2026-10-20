El equipo de Ayuso busca otros espacios para actos institucionales de manera temporal «por la falta de seguridad en Sol»

Isabel Díaz Ayuso en un foro celebrado este martes en Madrid. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Comunidad de Madrid busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de «seguridad» en la Puerta del Sol, donde se encuentra la acampada por la vivienda y tras la sucesión de concentraciones «violentas».

Según ha adelantado la Cadena Ser, y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, en estos momentos la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, no reúne «las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional» como visitas o actos.

Este lunes, Isabel Díaz Ayuso incidió en la presencia de gente «extremadamente violenta» en la acampada de la Puerta del Sol con movimientos que llevan «la bandera palestina», tras el cierre de la estación de Metro por motivos de salubridad.

Es por ello que se están barajando diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, «de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol», una información que coincide también con el aumento de protestas y concentraciones en la capital.

Sobre la posibilidad de que se traslade el despacho de la presidenta, fuentes autonómicas han indicado que llevan «meses» buscando una alternativa por las obras que se van a desarrollar en la Real Casa de Correos.

Ya se estaban valorando espacios anteriormente tal y como confirmó la propia presidenta regional tras la adquisición del ático en Chamberí por las obras que iban a ejecutar en el lugar. En su momento, se justificó la compra por la necesidad de contar «con un inmueble de carácter residencial o dependencias específicas» como apoyo a las sedes oficiales.