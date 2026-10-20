Compromís exige al Gobierno un decreto de ayudas por la dana Adam

Una mujer junto a sus pertenencias embarradas en Els Poblets. Rober Solsona | EUROPAPRESS

Compromís-Frente Amplio ha exigido al Gobierno de coalición un decreto urgente de ayudas para los «centenares» de afectados por la dana Adam que está azotando a Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, y ha apuntado que la gestión de esta emergencia climática ha puesto en evidencia la «inutilidad» del expresidente valenciano con la dana del 2024.

En rueda de prensa, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha insistido en que el Ejecutivo debe aprobar un decreto de ayudas para que pueda ser convalidado en la próxima Diputación Permanente del Congreso, aún sin fecha fijada.

Con este decreto lo que Compromís reclama es que se pueda apoyar a las familias de las víctimas y a aquellas personas que han perdido sus casas, sus coches y sus negocios o han visto dañado sus campos, así como colaborar en la restauración de las infraestructuras municipales y comarcales dañadas.

Expulsión del PP

Además, Ibáñez ha aprovechado para exigir en este caso al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que expulse al expresidente valenciano Alberto Mazón del partido y del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas porque, según ha apuntado, la gestión de la dana de este fin de semana ha dejado en evidencia su «inutilidad, indolencia y pasividad» cuando tuvo que hacer frente a la dana del 2024, que se cobró la vida de más de 200 personas.

«Como se ha visto ahora, se podía enviar un Es-Alert. De hecho, del sábado al lunes se mandaron seis mensajes con indicaciones precisas que hubieran evitado gran parte» de las muertes de hace dos años, «y, como se ha visto ahora, se podía confinar a la población sin un Estado de Alarma», ha destacado el diputado valenciano.

También desde Más Madrid la diputada Tesh Sidi ha puesto de relieve que la dana Adam ha demostrado que en el 2024 se podía haber evitado la pérdida de «muchas» vidas sólo con que Mazón hubiera mandado un Es-Alert, al tiempo que ha tachado de «vergüenza» que el PP lo mantuviera al frente del Gobierno valenciano pese a ese «error», que aún hoy siga ocupando un escaño en las Cortes Valencianas y que siga participando en los actos del partido.

«Necropolítica»

En esta línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PP valenciano, «con Mazón o no a la cabeza», de continuar manteniendo una «necropolítíca» que pone en riesgo la vida de millones de valencianos cada año.

«Han continuado una política que permite la construcción en zonas inundables y que prioriza la especulación con la vivienda sobre la vida de la gente», ha denunciado Belarra, incidiendo en que deberían haber aprendido algo de la terrible dana del 2024.

Belarra ha concluido mandando un mensaje a los familiares de las víctimas para que sigan luchando y peleando hasta ver a Mazón «donde tiene que estar, en la cárcel», y para encontrar «verdad, justicia y reparación».