Ayuso baraja trasladar su despacho fuera de la Puerta del Sol por motivos de seguridad

La presidenta de la Comunidad de Madrid a la salida de un foro este lunes en Madrid Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Real Casa de Correos ha dejado de ser un lugar seguro para su inquilina principal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, baraja seriamente abandonar de manera temporal su despacho en la Puerta del Sol debido a una alarmante falta de condiciones de seguridad. Lo que comenzó hace meses como una planificación logística obligada por las inminentes obras de rehabilitación del histórico edificio institucional, ha terminado por precipitarse ante la escalada de tensión que se respira a las puertas de su oficina y tras un reciente episodio de escrache que forzó al confinamiento de la dirigente regional en el Palacio de Santoña durante unos cuarenta minutos. Desde el pasado 26 de septiembre, la icónica plaza madrileña permanece tomada por una acampada por la vivienda. Lo que el Ejecutivo autonómico entendió en un principio como una protesta social, denuncian que ha degenerado en un escenario radicalizado con mensajes amenazantes directos contra la presidenta y graves problemas de higiene que obligaron, incluso, al cierre exprés de la estación de Metro. Desde Sol argumentan que la seguridad de la sede gubernamental está seriamente comprometida y que la tensión diaria impide el normal desarrollo de la actividad institucional, convirtiendo el traslado en una necesidad imperiosa. «No reúne las condiciones de seguridad para visitas y actos, ni para el personal que está trabajando ni para la presidenta», apuntan fuentes autonómicas.

Sin embargo, esta mudanza no pilla por sorpresa al equipo de la presidenta. La Real Casa de Correos arrastra desde hace meses la urgencia de unas ambiciosas obras de acondicionamiento que obligaban de antemano a buscar una sede alternativa. El proceso para encontrar este búnker institucional provisional no ha estado exento de polémica. El pasado verano, el Ejecutivo autonómico intentó justificar la compra (a través de la empresa pública Planifica Madrid) de un ático de lujo en Chamberí por valor de 6,3 millones de euros con el fin de albergar estos despachos temporales. Ante el escándalo mediático y las duras críticas de la oposición por la opacidad de la operación, el Gobierno regional se vio obligado a recular, descartar el traslado a dicho inmueble y poner el piso a la venta. Desde entonces, el equipo de Ayuso peina el patrimonio público de la región en busca de una alternativa viable. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los intentos del Gobierno regional por desalojar el campamento, el choque político entre la Puerta del Sol y la Delegación del Gobierno central continúa agravándose. Ayuso ha reiterado sus duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «permitir que la situación de la plaza degenere», alertando del impacto económico y social que este campamento político está ejerciendo sobre los comerciantes de la zona centro de cara a la campaña navideña. Además de las reclamaciones estrictamente ligadas a la integridad física de los empleados públicos, la presidenta denunció en el plano mediático problemas severos de salubridad e higiene que ya forzaron hace escasos días la clausura preventiva de los accesos a la estación de Metro de Sol.

Por contra, los colectivos sociales agrupados en la acampada desmienten las acusaciones de insalubridad y violencia, recordando que su protesta responde a la asfixiante crisis habitacional que sufren los madrileños. Mientras el pulso político se recrudece y el Gobierno regional sopesa elevar el conflicto al Tribunal Supremo, Madrid se prepara para ver, por primera vez en cuarenta años, cómo su Presidencia opera lejos de los muros colonizados por las protestas y los andamios de la Puerta del Sol.