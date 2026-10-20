Artur Mas compara a Rufián con Vinícius: «Viven de la provocación y la bronca»

El expresidente de Cataluña Artur Mas en una imagen de archivo. BENITO ORDOÑEZ

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha comparado al cabeza de lista de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, con el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior: «Son gente que vive de la provocación y de la bronca», ha dicho. En una entrevista en 3Cat, Mas ha considerado que la actitud de Rufián en el Congreso de los Diputados ha dificultado el entendimiento entre ERC y Junts en Madrid: «Su actuación en Madrid no ha ayudado nada».

«Cuando vives de la provocación y de la bronca, no puedes pretender que luego los otros se acerquen a ti para poder hacer cosas conjuntamente. Debe haber un mínimo de juego limpio y cuando no existe, no es que se rompan las relaciones personales, sino que se deteriora toda la confianza y solo te miras de reojo», ha sostenido.

Mas ha afirmado que miembros de Esquerra «querrían haber tenido una actitud diferente» hacia Junts «porque es gente que tienen otros perfiles, que interesan más a Cataluña».

«Qué lástima que determinadas personas no contribuyan a crear climas de más confianza, consenso y posibilidades de trabajar juntos, a pesar de las diferencias que puedas tener con los otros, que son legítimas y necesarias», ha agregado.

Siguiendo con el símil con Vinícius, al que ha definido como «un buen jugador, ha señalado que Rufián «hace bien» su trabajo como político, pero ha cuestionado «qué visión de país» tiene.

«Si tienes una visión de país, lo quieres de verdad y lo quieres defender en todas las circunstancias y condiciones, elevas la mirada, huyes de la bronca y la provocación de cada día y debes tender puentes. Si incluso entre los tuyos dinamitas los puentes, luego no te quejes», ha concluido.

ERC: «Quien generó bronca fue usted con los recortes»

La secretaria general de Esquerra, Elisenda Alamany, ha respondido a las palabras de Mas, reclamando «menos leccioncitas a ERC». «Quien generó bronca y sufrimiento con los recortes más brutales y severos a los servicios públicos no fue Gabriel Rufián, presidente, fue usted», ha replicado en un mensaje en X.

En la misma línea, la número dos de la candidatura de ERC para el 29N, Mireia Ingla, ha señalado: «Repartir carnés de catalanidad con superioridad moral y altas dosis de clasismo. Los de siempre haciendo lo de siempre».