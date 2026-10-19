Vota y opina: ¿Qué efecto crees que tendrá la irrupción de Sánchez con Begoña Gómez en el arranque de la precampaña?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre del 2026, en Fuenlabrada, Madrid. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó el pasado sábado en el acto de arranque de la precampaña en Fuenlabrada acompañado de su esposa, Begoña Gómez. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo defendió públicamente a su mujer y aseguró que las investigaciones y la persecución política —a su juicio— sufridas en los últimos meses han servido para unirles más. «Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que que lo escuchen alto y claro: te quiero», declaró desde el estrado, ante la plana mayor del PSOE y gran parte de sus ministros.

La aparición de Begoña Gómez se produce semanas después de que el juez Juan Carlos Peinado acordase la apertura de juicio oral con jurado popular contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, una decisión recurrida y sobre la que la Fiscalía ha pedido la absolución. Y tú, ¿crees que la presencia de Begoña Gómez en este acto tendrá un efecto positivo para la campaña de Sánchez en las elecciones?

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