El temporal azota con fuerza el Levante y deja registros de lluvia históricos, más de 87.000 alumnos sin clase y una mujer muerta

El paseo marítimo de Gandía, durante la tarde del domingo Manuel Bruque | EFE

La dana Adam mantiene en máxima alerta al Levante peninsular tras descargar precipitaciones de intensidad torrencial. La gravedad de la situación ha obligado a la Generalitat Valenciana a activar la situación 2 de emergencia y a movilizar de urgencia al Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegado desde su base en Bétera hacia el municipio de Oliva (Valencia) para auxiliar a los servicios del Consorcio Provincial de Bomberos en tareas de rescate y achique de agua.

El episodio está dejando acumulaciones históricas en la Safor y la Marina Alta no registradas en la zona desde noviembre de 1987. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la red Avamet, puntos situados entre Pego, Real de Gandía, Villalonga, Barx y Forna acumulan registros superiores a los 500 y 600 litros por metro cuadrado en los dos últimos días, alcanzando un pico de 651 litros por metro cuadrado en Forna.

Ante el alcance de las inundaciones, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se ha reunido de urgencia esta mañana. Desde el inicio del episodio se han gestionado cerca de cuatrocientas incidencias, concentradas en su mayoría en localidades como Jávea —donde se ha evacuado un cámping—, Denia, Alicante y Gandía por daños en la red viaria y rescate de personas en vehículos.

El temporal se ha cobrado además una víctima mortal en la playa de Sagunto, donde una mujer perdió la vida tras adentrarse en el agua en pleno temporal marítimo, según confirmó el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, quien ha pedido extremar las precauciones y evitar desplazamientos.

Cierre de colegios y teletrabajo

Más de 87.000 alumnos de una cuarentena de municipios de Valencia y Alicante se han quedado hoy sin clases tras decretarse el cierre preventivo de los centros educativos. El Ayuntamiento de Valencia también ha suspendido las actividades en sus pedanías del sur y en áreas inundables. Por su parte, el Govern balear ha autorizado el teletrabajo para los empleados públicos ante la alerta roja por lluvias torrenciales en el archipiélago.