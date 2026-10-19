Personas atrapadas en los tejados y carreteras cortadas por la dana Adam que azota Levante

Imágenes de la riada en el municipio Els Poblets, en la provincia de Alicante. AVAMET

La dana Adam ha desencadenado una situación de emergencia en el Levante. Precipitaciones torrenciales que superan los 550 litros por metro cuadrado han provocado el desbordamiento de ríos y barrancos en las comarcas valencianas de La Safor y alicantinas de La Marina Alta, dejando a numerosas personas atrapadas y colapsando los accesos por carretera. Ante la imposibilidad de circular e incluso de que los camiones de bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) puedan acceder a los puntos más anegados, las autoridades han pedido de manera urgente el confinamiento de la población en sus viviendas.

El escenario más dramático se vive a esta hora en la zona baja del municipio de Pego (Alicante), en las inmediaciones del parque natural del Marjal de Pego-Oliva, donde varios vecinos se han visto obligados a subirse a los tejados de sus casas a la espera de ser rescatados por medios aéreos. Según ha explicado su alcalde, Enrique Moll, los accesos a la localidad están totalmente cortados y los vehículos pesados se están quedando estancados por el nivel del agua, mientras las centrales de emergencias reciben multitud de llamadas por viviendas y garajes anegados.

Alerta máxima a la población

Ante la gravedad del episodio, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones en La Marina Alta y La Safor, además de enviar dos avisos del sistema ES-Alert directamente a los teléfonos móviles de la ciudadanía. En los mensajes se insta a la población a permanecer en sus casas, no circular bajo ningún concepto, alejarse de cauces y paseos marítimos y refugiarse en las plantas superiores de los edificios evitando sótanos o garajes.

El consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han confirmado que las lluvias continuadas mantienen atrapadas a decenas de personas en municipios como Pego, Oliva, Piles o Miramar. Para reforzar el operativo, unidades del Tercer Batallón de la UME se han desplazado desde su base de Bétera para sumarse a los efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Consorcios de Bomberos, apoyados desde primera hora de la mañana por helicópteros de rescate.

Más de 700 incidencias

Desde el inicio del temporal, los servicios del 112 han atendido más de 700 incidentes en la Comunidad Valenciana, concentrándose la mayoría de los avisos por acumulación de agua, destrozos y atrapamiento de vehículos en Oliva (172), Jávea (113), Pego (58), Denia (55), Alicante (46) y Gandía (37). El temporal se ha cobrado también una víctima mortal en Sagunto, donde una mujer perdió la vida tras adentrarse en el agua en pleno temporal marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en aviso rojo a las zonas afectadas hasta mitad de la mañana. Se prevé que a lo largo de la jornada las lluvias torrenciales vayan perdiendo intensidad en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares —donde el Govern mantiene la alerta y recomienda el teletrabajo— para desplazarse hacia Cataluña, donde su presidente, Salvador Illa, ha pedido máxima prudencia a la población ante la llegada de chubascos persistentes.

Más de 87.000 alumnos de una cuarentena de municipios de Valencia y Alicante se han quedado hoy sin clases tras decretarse el cierre preventivo de los centros educativos. El Ayuntamiento de Valencia también ha suspendido las actividades en sus pedanías del sur y en áreas inundables. Por su parte, el Govern balear ha autorizado el teletrabajo para los empleados públicos ante la alerta roja por lluvias torrenciales en el archipiélago.