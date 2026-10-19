El juez Llarena acata el fallo del Constitucional y retira la orden para detener a Puigdemont

Puigdemont en una imagen de archivo DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado mediante un auto revalidar su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención dictadas contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, así como contra los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig. El instructor de la causa del procés adopta esta medida al considerar aplicable a los tres procesados la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación, la cual quedó establecida en la sentencia que concedió el amparo a la exconsejera Dolors Bassa. Con esta resolución, el juez desestima el recurso de reforma presentado por la acusación popular contra su anterior auto del 6 de octubre, ratificando así la cancelación de las medidas cautelares sobre los procesados.

La resolución dictada hoy precisa que el alzamiento comprende las requisitorias y, en su caso, los mandamientos de ingreso en prisión que traigan causa exclusiva de dichas órdenes de detención. Para asegurar la efectividad de lo acordado, el magistrado ha ordenado librar con carácter urgente los mandamientos y oficios necesarios para la observación de esta resolución, requiriendo la inmediata cancelación de la orden en los registros y sistemas informáticos correspondientes, así como pidiendo la confirmación de la recepción de dichas comunicaciones. No obstante, Llarena aclara que el presente pronunciamiento se limita de forma estricta al alzamiento de las órdenes cautelares y no comporta la conclusión del sumario, el cual permanece pendiente de determinados recursos. Asimismo, recuerda que este auto no sustituye a la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad penal ni al sobreseimiento que corresponda adoptar al órgano competente, el cual recae en la Sala de enjuiciamiento dentro del procedimiento ordinario.

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A pesar de detallar los pasos pendientes en la tramitación del procedimiento, el instructor subraya que la necesidad de completar dicho itinerario judicial no justifica conservar unas órdenes de detención cuya razón de mantenimiento ha quedado privada de eficacia por la doctrina constitucional aplicable. Por ello, concluye que el alzamiento de tales medidas cautelares debe ejecutarse de forma inmediata. El magistrado destaca de forma taxativa que la doctrina del Tribunal Constitucional debe ser aplicada de manera obligatoria, aunque no se compartan las razones jurídicas en las que se apoya, sin que la discrepancia de criterio deba condicionar o retrasar en ningún caso el cumplimiento de lo resuelto por el órgano garante de la Constitución.

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En el texto del auto, el juez Llarena repasa los argumentos en los que se fundamentó originalmente el Tribunal Supremo para considerar que el delito de malversación objeto del procés no quedaba amparado por la Ley de Amnistía. Dicha exclusión se apoyaba en el artículo 1 de la norma, al entender la Sala Penal que en la conducta de los procesados existió un beneficio personal de carácter patrimonial. El Supremo no situó esta ventaja en la recepción directa de dinero público, sino en la liberación de una carga económica personal. Bajo ese criterio, los cargos que asumieron determinados compromisos de gasto los hicieron recaer indebidamente sobre el patrimonio público fuera de sus facultades legales, evitando de este modo soportar con sus propios recursos las decisiones presupuestarias que adoptaron.

La nueva doctrina constitucional, sin embargo, señala que el beneficio personal que excluye de la amnistía debe poder distinguirse del mero coste del proceso del referendo ilegal de independencia. Esta postura obliga al instructor a abandonar la tesis del Supremo al resolver sobre las medidas cautelares. No obstante, Llarena manifiesta expresamente que no comparte que el rechazo a la tesis del Supremo deba llevar a calificar la postura de la Sala Penal como una respuesta irrazonable o carente de base jurídica suficiente para superar el control constitucional.

Llarena enfatiza que su discrepancia no se sitúa al margen de los principios constitucionales, sino en el mismo plano en el que cinco magistrados del propio Tribunal Constitucional defendieron la validez de la interpretación del Supremo, frente a los siete que la rechazaron. El instructor aclara que no invoca esa fractura interna para restar autoridad al fallo o probar un error, sino para poner de relieve el verdadero alcance de la controversia, la cual no versaba sobre la lectura de la ley, sino sobre si la interpretación del Supremo podía ser tachada de inadmisible o imprevisible.

Finalmente, el magistrado concluye que la división existente en el seno del Tribunal Constitucional aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de la censura emitida por la mayoría. A pesar de mantener firme su convicción sobre la fundamentación del Supremo, Llarena asume que la decisión que le vincula es la del Constitucional, obligándole a ajustar sus resoluciones a dicha doctrina sin exigir a cada procesado un nuevo amparo individual.