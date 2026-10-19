El juez inadmite la querella de Vito Quiles contra Begoña Gómez por denuncia falsa

El agitador ultra Vito Quiles, el pasado 7 de abril antes de su declaración en calidad de querellado por un delito de revelación de secretos por difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en redes sociales. Adrián Masa de Vega | EFE

Un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Majadahonda (Madrid) ha acordado la inadmisión a trámite de la querella presentada por el agitador Víctor Zoppellari Quiles, conocido públicamente como Vito Quiles, contra Begoña Gómez, a quien acusaba de haber formulado una presunta «denuncia falsa» en su contra. La resolución judicial, firmada por el magistrado titular Gerardo Calvo, supone el cierre definitivo de esta vía procesal y deja sin efecto la citación a declarar que pesaba sobre la esposa del presidente del Gobierno, quien estaba llamada a comparecer en sede judicial el próximo 23 de octubre.

El origen del litigio se remonta a un incidente ocurrido el pasado mes de abril en un establecimiento hostelero de la localidad madrileña de Las Rozas, un episodio que desencadenó dos acciones judiciales cruzadas de signo opuesto. Por un lado, Begoña Gómez interpuso una querella contra Quiles al considerar que había sido víctima de un episodio de acoso y agresión durante una actividad de ámbito estrictamente privado. Por otro lado, el activista reaccionó promoviendo su propia querella contra la esposa del jefe del Ejecutivo, atribuyéndole un delito de simulación o denuncia falsa por haber acudido a los tribunales tras el altercado.

Aquel cruce de denuncias dio lugar a dos procedimientos paralelos con recorridos dispares. En un primer momento, el juzgado encargado de analizar la queja presentada por Gómez decretó el archivo provisional de las actuaciones tras concluir de forma inicial que no había quedado acreditada una significación o relevancia penal en la conducta exhibida por Quiles. Sin embargo, basándose precisamente en dicho sobreseimiento previo, Vito Quiles impulsó su propia querella por denuncia falsa en el Juzgado de Majadahonda, logrando en primera instancia que el instructor citara a ambas partes a declarar para el presente mes de octubre.

Frente a esta citación, la defensa de Begoña Gómez formalizó un recurso el pasado 11 de septiembre instando el archivo inmediato de la causa por falta de presupuestos legales básicos. En su escrito, la representación letrada de Gómez argumentó que Quiles había accionado la vía penal prematuramente, cimentando su acusación sobre una decisión judicial que carecía de firmeza. La defensa enfatizó que la resolución que archivaba la denuncia por agresión se encontraba recurrida en apelación y recordó la exigencia del Código Penal, que condiciona la persecución del delito de denuncia falsa a la previa existencia de una sentencia o un auto firme que ponga fin de forma definitiva al procedimiento de origen.

En su auto dictado el pasado 15 de octubre, el juez Gerardo Calvo da la razón de forma íntegra a los argumentos expuestos por la defensa de Gómez. El instructor decreta el archivo y carpetazo de las actuaciones promovidas por Quiles «por incumplimiento del requisito de procedibilidad», constatando que en el momento de incoar la querella no existía pronunciamiento judicial firme alguno que avalara el presupuesto de que la denuncia inicial era falsa o carecía de fundamento legal. Con esta decisión, la justicia invalida el intento del agitador de sentar en el banquillo a la esposa del presidente.

El pronunciamiento judicial del Juzgado de Majadahonda trasciende apenas veinticuatro horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid asestara un giro determinante al procedimiento originario. El tribunal provincial ordenó la reapertura de la causa archivada contra Vito Quiles a instancias de Begoña Gómez, ordenando investigar si la conducta del activista encaja en un presunto delito de coacciones. La sala concluyó que existen indicios suficientes para indagar si Quiles buscó «deliberadamente» la confrontación con Gómez mientras esta desarrollaba una actividad privada en un espacio público, dejando la causa contra el agitador plenamente abierta mientras la suya contra Gómez queda archivada.