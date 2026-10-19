El exjuez de la trama Leire niega que siguiera en coche a Biedma: «Estaba a 450 kilómetros»

El exjuez Luis José Sáenz de Tejada, imputado, en uno de los vídeos del canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV. Magistrado Anticorrupción TV

Nuevo capítulo en la trama de las supuestas cloacas del PSOE. El exjuez Luis José Sáenz de Tejada remitió este lunes un escrito de alegaciones al magistrado Santiago Pedraz para desmontar la denuncia por supuesto acoso e intimidación interpuesta contra él por Beatriz Biedma, conocida por haber instruido la causa por la que acabó condenado David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno-. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz había denunciado ante la Policía Nacional un presunto seguimiento en carretera por parte de Tejada. Sin embargo, el exmagistrado ha aportado documentación digital que lo sitúa a más de 450 kilómetros de distancia del lugar de los hechos a la hora en que supuestamente tuvo lugar el incidente.

Según consta en la denuncia inicial cursada por Biedma el pasado 13 de octubre, los hechos se habrían producido durante la tarde del miércoles 8 de octubre, alrededor de las 19.15 horas. Ese mismo día, la jueza había acudido a declarar en calidad de perjudicada a la Audiencia Nacional en el marco de la causa que investiga la supuesta red vinculada al caso Leire Díez. De acuerdo con su relato, mientras circulaba en su vehículo junto a sus dos hijas menores de edad por el tramo que conecta el aeropuerto de Talavera la Real con la ciudad de Badajoz, una de las niñas la alertó de que un coche de color blanco se había situado en paralelo a su automóvil.

La menor habría asegurado reconocer en el asiento del conductor a Sáenz de Tejada -a quien supuestamente las «cloacas» habrían contratado para realizar labores de seguimiento, vigilancia y presión psicológica sobre la magistrada cuando instruía el caso de David Sánchez-, sin que en ese instante se pudiera tomar nota de la matrícula ni de otros datos identificativos del vehículo. A raíz de la comparecencia ante Pedraz, se acordó la imputación de Sáenz de Tejada por la presunta comisión de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, atendiendo al clima de angustia y desamparo alegado por la instructora pacense. La Guardia Civil sostiene en sus informes la hipotética vinculación de Tejada con las maniobras de intoxicación e investigación atribuidas a la presunta trama de las cloacas, lo que sirvió de base para dar crédito inicial al episodio de acoso en carretera.

Frente a estas acusaciones, el escrito de defensa presentado por Sáenz de Tejada argumenta la imposibilidad física y material de que se encontrara en las inmediaciones de Badajoz en el momento descrito. Para rebatir lo que califica como una imputación rotundamente falsa, ha facilitado la geolocalización y los registros horarios de sus dispositivos electrónicos, que lo ubican de manera ininterrumpida durante toda esa jornada en el domicilio de su hermana, situado en la urbanización Caraquiz, en la localidad guadalajareña de Uceda. Entre los elementos probatorios aducidos destaca la grabación de un vídeo que dio comienzo a las 17.46 horas de ese 8 de octubre, finalizando pasadas las 18.00 horas, cuya fotografía adjunta conserva los metadatos y la posición GPS del inmueble en Guadalajara.

Asimismo, ofrece la declaración testimonial de tres familiares presentes en la vivienda y el rastreo de sus dispositivos móviles. Más allá del terreno estrictamente probatorio, Tejada cuestiona con dureza la verosimilitud de la denuncia y pone el foco en las anomalías del procedimiento llevado a cabo por la magistrada. En su escrito, expresa que resulta «incomprensible» que una profesional de la judicatura, ante un hecho presuntamente tan grave e intimidatorio, no requiriera la asistencia inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y optara por formalizar la denuncia cinco días más tarde, una vez concluido el puente festivo del 12 de octubre.

Además, afea que el atestado se sustente únicamente en la apreciación visual de una menor e ironiza sobre el hecho de que la supuesta conducta delictiva consista de forma inconcreta en ponerse a la altura de su automóvil. Para comprender las ramificaciones de esta disputa, es necesario encuadrar la controversia en el convulso contexto de enfrentamiento que ambos juristas mantienen desde hace más de una década en el ámbito judicial extremeño. Tejada sostiene que la acción de Biedma no es más que una «represalia prohibida» por la legislación de protección al denunciante de corrupción (Ley 2/2023), motivada por las revelaciones públicas que él ha venido realizando sobre diversas irregularidades en los juzgados.

El origen de este choque se remonta al año 2015, cuando la Audiencia Provincial de Badajoz estimó una recusación formulada por el propio Tejada y resolvió apartar definitivamente a Biedma de un procedimiento instruido contra él, tras acreditarse legalmente la existencia de una causa de «enemistad manifiesta». Aquel pronunciamiento consideró probado que Biedma llegó a amenazar con acciones legales al entonces imputado e incurrió en prejuicios manifestados verbalmente sobre el resultado de la causa.

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El escrito incorpora además muestras de descalificaciones vertidas en redes sociales por la abogada y hermana de la denunciante, demostrando hasta qué punto el conflicto rebasa el estricto ámbito de la administración de justicia. Ahora, con la aportación de los registros de geolocalización que sitúan a Tejada a más de cuatro horas de carretera del lugar de los hechos, Pedraz deberá determinar si las pruebas digitales desmontan la acusación de acoso o si se mantienen las diligencias contra el exmagistrado.