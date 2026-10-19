Dimite el alcalde de Algeciras tras ser acusado de agresión sexual

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, durante un pleno, el pasado mes de diciembre Nono Rico | EUROPAPRESS

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que esta moción le «obliga» a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son «falsas».

«Frente a un gran montaje con injustos ataques, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje», ha aseverado.

El juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer llamó a declarar el próximo 23 a Landaluce, como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. La citación llega a raíz de una joven militante popular que denunció tocamientos por parte del regidor en su despacho de la alcaldía el pasado mes de julio.

La jueza citó también como testigo —un día antes, el 22 de octubre— al concejal Jacinto Muñoz, secretario general del PP de Algeciras y que era el candidato a sustituir a Landaluce como alcalde si llegaba a celebrarse el pleno para debatir la moción de censura que él y otros 11 ediles populares, con el apoyo de Vox, impulsaron después de que dos militantes del partido denunciasen al regidor por supuestas agresiones sexuales.

También testificará la actual segunda teniente de alcalde, Patricia Bueno, una de las tres ediles populares que han mantenido su apoyo a Landaluce y superior directa de la denunciante, que en el momento de los hechos trabajaba en la Oficina de Atención al Mayor. Con su citación a declarar como testigos, según las mismas fuentes, la jueza podría querer investigar si la presunta víctima en algún momento les relató los hechos que relató en el juzgado.

La jueza quiere también tomar declaración a la denunciante, que está de baja laboral y decidió llevar a los tribunales su caso después de leer que otra militante del PP había denunciado al alcalde de Algeciras el pasado mes de septiembre y ante el Tribunal Supremo por dos supuestas agresiones sexuales: una de ellas ocurrida en el 2020, en un centro médico propiedad del alcalde, y otra en el 2021, en la sede del Ayuntamiento.

El Supremo remitió a la Fiscalía esta denuncia para que se pronuncie sobre si ve indicios de delito y si este tribunal es competente, ya que Landaluce perdió su condición de senador como consecuencia de la disolución de las cámaras por la convocatoria electoral.