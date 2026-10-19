Abascal mantiene la voluntad de entendimiento con el PP para las listas del Senado

Santiago Abascal, líder de Vox, durante la declaración institucional realizada este lunes Efe | EFE

La unión entre el PSOE y los partidos a su izquierda en el Senado, con el fin de optimizar los votos y lograr un número mayor de senadores en las próximas elecciones ha espoleado al PP y Vox hacia un acuerdo para presentar una misma lista para la Cámara Alta. Así lo ha manifestado en la Declaración Institucional de este lunes Santiago Abascal, líder de Vox, al afirmar que la alianza producida en la izquierda, entre Sánchez y los partidos de «extrema izquierda», exige «sacrificios» a los partidos de la oposición, por lo que, desde su partido, «mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos de Sánchez».

Abascal entiende esta posible lista conjunta en el Senado como un paso en el camino de «recuperar las instituciones para el pueblo español» tal y como ha expuesto en su declaración, al mismo tiempo que advertía a «la inmensa mayoría de los españoles», de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista para las elecciones generales, «pretende robar las elecciones». Para el líder de Vox, es importante no olvidar que «Sánchez ha dicho que va a seguir gobernando de una manera o de otra», y las consecuencias de esa «amenaza» están claras para los del partido de derecha radical: «Estamos viendo cómo o en la Puerta del Sol o en la huelga de los sindicatos está sembrando la coacción y la violencia para influir en las próximas elecciones generales».

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El dirigente de Vox ha ido más allá, al repetir, como lleva haciendo el partido desde que se anunciaron las elecciones generales, que el próximo 29 de noviembre «no será la primera vez que Sánchez manipula un proceso electoral», por lo que ha pedido a los españoles «una respuesta masiva en las urnas». En la misma línea, Abascal ha acusado al líder socialista de «utilizar el Tribunal Constitucional para alterar el censo electoral en España», en evidente referencia a la ley de nietos cuya resolución revisará el órgano de garantías abordará esta semana.

Lista electoral por Madrid

La declaración institucional pronunciada por Abascal ha tenido lugar apenas dos horas después desde que Vox anunciase los cinco primeros de su lista por Madrid para las elecciones. Entre los cinco primeros del partido de derecha radical por Madrid, tras el propio Abascal, que abre lista, Vox ha incluido a Montse Lluis, la negociadora de los pactos y con el PP, como número dos y a Juan Sergio Redondo, portavoz de la agrupación en Ceuta, que será el número tres. La lista la completan Pepa Millán, que ejerce la portavocía de Vox en el Congreso y Cristian Toro, portavoz de Deportes del partido.