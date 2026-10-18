La policía desmantela los asentamientos de migrantes más numerosos de Ceuta

Agentes de la Policía Nacional participaron en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta, como consecuencia del elevado número de chabolas que se habían ubicado cerca de este espacio Reduan | EFE

Más de 500 inmigrantes fueron desalojadas este domingo de varias zonas periféricas de Ceuta, donde se habían asentado tras su entrada ilegal entre el 30 y 31 de julio, cuando la irrupción masiva de 80.000 personas colapsó la ciudad autónoma. Unos 350 agentes participaron en una actuación que las autoridades prevén repetir semanalmente hasta completar la retirada de quienes pernoctan a la intemperie.

El dispositivo se desarrolló sin incidentes en Los Rosales, el Poblado de Regulares, las naves del Tarajal, la parte baja de la barriada del Príncipe y las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Según sus estimaciones, entre las personas desalojadas hay numerosos menores de edad.

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, detalló al término de la operación que los adultos fueron trasladados a dependencias habilitadas para su identificación y filiación, con la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos si así lo solicitan. Los menores, por su parte, fueron puestos a disposición de los recursos de protección del Gobierno ceutí para iniciar los correspondientes expedientes.

La operación comenzó a primera hora del domingo, después de que los responsables policiales y gubernamentales se coordinaran desde la jefatura superior, donde siguieron la evolución del despliegue mediante imágenes captadas por drones y helicópteros.

Los primeros puntos de actuación han sido Los Rosales y el Poblado de Regulares. De acuerdo con los datos facilitados por el delegado, en la intervención inicial fueron localizados alrededor de 90 adultos, 20 menores y una mujer, que fueron trasladados en autobuses a los recursos correspondientes para su identificación y atención.

Una vez concluidas las actuaciones en esas barriadas, los efectivos se desplazaron a las inmediaciones del polígono industrial del Tarajal, donde se encontraba instalado un asentamiento de chabolas en uno de los accesos a las naves. En esta zona fueron desalojados unos 200 adultos y otros 200 menores.

Esta semana, el conselleiro de Emprego, Xosé González se reunió con representantes del Centro Gallego de Ceuta, ciudad en la que residen 350 personas originarias de Galicia, a los que ofreció su ayuda y trasladó la solidaridad de la Xunta.