Localizan el cadáver de la mujer arrastrada por una riera en Barcelona

Los bomberos trabajan en los desperfectos causados por la riada en Cabrera de Mar tras hallar el cadáver de la mujer desaparecida este sábado. Marta Pérez | EFE

Los Bomberos de la Generalitat catalana han localizado este domingo el cuerpo sin vida de la mujer que este sábado fue arrastrada por una riera en Cabrera de Mar (Barcelona), durante el episodio de lluvias intensas que afectó principalmente la costa central de Cataluña. Según ha informado el alcalde, Òscar Fernández, han localizado el cuerpo de la mujer en el espigón del puerto de Premià de Mar (Barcelona), durante la mañana de este domingo tras los trabajos que han mantenido desde el sábado y durante toda la noche.

Los hechos, recoge Europa Press, se produjeron cuando una familia intentaba cruzar la riera cerca del tras salir del pabellón de la localidad, y la mujer, de 35 años y vecina de Cabrera de Mar, cayó en ella y fue arrastrada por el agua. «Cuando llovía tan fuerte, se pidió que no se saliera del pabellón municipal. Parece ser que hubo personas que decidieron salir a pesar de la lluvia, y se intentó cruzar la riera cuando caían 60 litros en 40 minutos», ha explicado el alcalde.

Por su parte, la inspectora de los Bombers Rat Puigverd ha detallado que han estado durante toda la noche trabajando y que esta mañana, con la luz del día, han intensificado la búsqueda en la riera hasta el mar.

Tras no encontrarla en la riera, han ampliado la búsqueda en el mar, donde han encontrado el cuerpo sin vida; también ha dicho que se han encontrado objetos personales en la riera, pero que no han podido confirmar que fueran de la mujer fallecida.

Aviso rojo en la Comunidad Valenciana

Este domingo, el litoral sur de Valencia y norte de Alicante están este domingo en aviso rojo, peligro extraordinario, por lluvias a partir de las 10.00 horas que pueden dejar acumulados en 24 horas de hasta 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos y de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el noroeste de Gandía se pueden acumular en una hora 90 litros por metro cuadrado, según Aemet.

Así, la dana Adam dejará tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y el norte de Alicante pueden ser torrenciales y persistentes y acumular localmente 300-400 litros por metro cuadrado entre el domingo y el lunes.