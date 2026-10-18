Feijoo refuerza su discurso contra la okupación y la inseguridad proyectando la figura de Albiol

Alberto Núñez Feijoo, en el acto de precampaña en Barcelona tras confirmar a Xavier García Albiol como cabeza de lista. Kike Rincón | EUROPAPRESS

«Xavier García Albiol es el político peatonal de Cataluña», así definió Alberto Núñez Feijoo al nuevo cabeza de lista por Barcelona del Partido Popular para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Un flamante candidato al que ha presentado este domingo en un acto en la ciudad condal, y al que ya ha encomendado su primera tarea para cuando empiece a pisar la moqueta del Congreso: liderar la ley antiokupación que los populares tratarán de aprobar durante la próxima legislatura, después de no haber podido hacerlo en esta última. Una propuesta con la que Feijoo deja claro que pretende reforzar su discurso contra la okupación y la inseguridad ciudadana a través de la figura de Albiol, muy combativo en los últimos años en estos asuntos desde la alcaldía de Badalona.

Leer más: El PP endurecerá su política migratoria y pactará sin «cordones arbitrarios»

«Tolerancia cero con los okupas, fuera en 48 horas, sí o sí. Tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia, fuera sí o sí. Y protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo para el que más lo necesita, sí o sí», proclamó el presidente popular a escasos metros de Albiol. Lo cierto es que el candidato popular catalán ha hecho suyas estas banderas durante su último mandato, y se ha convertido en una voz destacada a la hora de denunciar estos problema que padece especialmente la sociedad catalana. Por ello, Feijoo ha tratado de insuflar esperanza al electorado conservador en Cataluña situándolo como cabeza de lista. Por su parte, Albiol aprovechó el acto para disipar las dudas y confirmar que también se presentará a las municipales para ser investido de nuevo como alcalde de su localidad natal en mayo.

En un acto celebrado este domingo, en el que Feijoo también presentó a los números uno en las otras provincias catalanas, como son Roger Melero en la de Lérida, Diana Moya en Gerona y Mónica Landete por Tarragona, el líder del PP impulsó su proyecto en Cataluña para ser presidente del Gobierno tras el 29N. Las encuestas no son muy halagüeñas para los populares, que los sitúan como tercera fuerza, e incluso cuarta, ante el crecimiento de Vox en la región. Así, Feijoo no ha dudado en centrar su discurso en la okupación y la inseguridad ciudadana para recuperar terreno y consolidar la tercera plaza en Cataluña, un territorio siempre decisivo en unas elecciones generales.