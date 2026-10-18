La Ertzaintza detiene en Irún por terrorismo a dos personas con información sobre guardias civiles

Vehículos de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. Europa Press

La Ertzaintza detuvo este sábado en la comisaría de Irún a dos jóvenes vascos de 34 y 22 años a los que, en coordinación con la Audiencia Nacional, se investiga por un supuesto delito de terrorismo. El arresto se produce después de que estas dos personas, «con antecedentes relevantes», fuesen interceptadas en un control del alcoholemia en Eskoriatza el pasado 26 de septiembre. Según ha podido saber este periódico, los dos detenidos viajaban en un vehículo junto a un ciudadano de origen irlandés, con relación con grupos de disidentes del IRA. Llevaban encima información sensible sobre miembros de la Guardia Civil destinados en el País Vasco y una dirección GPS para tratar de localizar al menos un depósito de armas y explosivos escondido en una sima de un entorno rural.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco anunció la detención de los dos jóvenes vascos a media tarde del sábado en un comunicado. La publicación oficial apuntó que los dos arrestados tienen «antecedentes relevantes», sin especificar a cuales se refiere. También indicó que la investigación se inició en el citado control, en la que se identificó a «tres personas» que «portaban diverso material muy sensible» sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, «así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos». Los dos sospechosos fueron detenidos tras comparecer en dependencias policiales acompañados de su abogado.

Las fuentes explican que la identificación se produjo en un prueba rutinaria de alcohol en las inmediaciones de Eskoriatza. Según las fuentes consultadas por este diario, los dos jóvenes vascos que iban en el coche ya habían sido identificados por realizar pintadas y colocar pancartas. Las fuerzas de seguridad los vinculan a los pequeños grupos de disidentes de la izquierda aberzale oficial que reivindican el pasado de ETA. Además, tenían señalamientos abiertos en los sistemas informáticos de los cuerpos policiales europeos.

Junto a ellos viajaba un joven irlandés sin antecedentes penales, según apuntan los mismos medios. No era la primera vez que esta persona venía al País Vasco y tomaba contacto con miembros de los grupos disidentes de la izquierda aberzale. Esta persona no ha sido arrestada en esta operación, según consta en la nota oficial del Departamento de Seguridad. Al parecer, está relacionado con miembros relacionados con disidentes del IRA que rechazan el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Estos grupos radicales han mostrado una actividad creciente en los últimos meses. El pasado julio la Policía irlandesa detuvo a una joven de 20 años en un vehículo en el condado de Monaghan, cerca de la frontera con Irlanda del Norte, que supuestamente transportaba una bomba.

En el control, los ertzainas encontraron en el maletero del coche una PDA, un dispositivo portátil con información «sensible». Entre otras cosas, tenían la localización GPS de un posible depósito de armas escondido en el monte. También tenían información extraída de boletines oficiales -algunos de ellos bastante antiguos- con datos concretos sobre guardias civiles destinados en el País Vasco. Estas anotaciones, entre las que figuraba la supuesta dirección de un agente, estaban subrayadas. Además, llevaban en el maletero del coche algunas pancartas.

Tras conocerse los arrestos, el PNV emitió una nota en la que expresó su «absoluta preocupación» por informaciones que «nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados». «No podemos dar un paso atrás en la preservación de la paz. Ha costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas», reza el comunicado.