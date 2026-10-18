Absuelto de violación porque la Ertzaintza enseñó solo su foto a la víctima

Imagen de archivo de la Ertzaintza Javier Etxezarreta | EFE

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha absuelto a un hombre acusado de violar a una joven de 21 años en noviembre del 2024 en San Sebastián al considerar que la identificación realizada por la víctima quedó contaminada porque la Ertzaintza mostró fotografías de sus posibles agresores antes de la rueda de identificación formal.

El tribunal considera que la agresión denunciada ocurrió pero entiende que no ha quedado acreditado que el procesado fuera quien la cometió y consideran que las fotografías que se mostraron previamente a la víctima pudieron condicionar el posterior reconocimiento judicial. La Fiscalía solicitaba para el acusado 13 años de prisión por un delito de agresión sexual en su modalidad de violación mientras que la acusación particular elevaba la petición a 14 años. También reclamaba una indemnización de 15.000 euros para la joven por los daños morales y la afectación emocional sufridos.

Los hechos se remontan a la noche del 14 de noviembre del 2024. Según los hechos que la Audiencia considera probados, la joven caminaba sola por el paseo Txaparrene de San Sebastián, cuando al salir de un túnel un hombre le pidió un cigarrillo. Después de que ella se negara, el agresor le colocó un arma blanca en el cuello y la amenazó con llevársela «por las buenas o por las malas».

A continuación, la agarró del pelo, la tiró al suelo y le bajó la ropa. La sentencia declara probado que le introdujo los dedos en la vagina contra su voluntad. La agresión terminó cuando un transeúnte gritó desde las inmediaciones y el atacante huyó del lugar.

La joven llamó a su madre en estado de shock y fue atendida esa misma noche. Los informes médicos recogieron lesiones compatibles con el momento de los hechos y una afectación psicológica congruente con lo que había relatado. La documentación posterior también constató un agravamiento de su estado emocional,.

La identificación, en el centro del juicio

En la resolución dictada el pasado 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa no cuestiona que la joven sufriera los hechos que describió. De hecho, considera que su relato fue persistente y verosímil y que no existen motivos para pensar que quisiera perjudicar deliberadamente al acusado, a quien no conocía con anterioridad.

Sin embargo, distingue entre acreditar la agresión e identificar a su autor. Para los magistrados, esta segunda cuestión no ha quedado resuelta con las garantías necesarias. La sentencia explica que, después de los hechos, agentes de la Ertzaintza acudieron al domicilio de la joven y le mostraron una fotografía en la que aparecía únicamente el posteriormente acusado. Ella lo reconoció. Más tarde, en el Hospital Donostia, otros agentes le enseñaron otra imagen en la que aparecía el mismo hombre junto a otra persona.

Dos días después de la agresión, el 16 de noviembre, la joven volvió a identificarlo en una rueda de reconocimiento celebrada en sede judicial. No obstante, la Audiencia considera que ese reconocimiento quedó condicionado por las fotografías que había visto previamente. El tribunal subraya que mostrar a una víctima la imagen de una sola persona, en lugar de una selección de fotografías de varios individuos con características similares, puede inducir una identificación y hacer que el rostro resulte familiar en posteriores reconocimientos. Los jueces también advierten de que la exhibición de una segunda imagen con el mismo sospechoso no elimina ese riesgo.

La resolución señala, además, que no compareció en el juicio ningún agente que explicara cómo se realizaron esas actuaciones policiales. Aunque el atestado recogía un reconocimiento fotográfico entre seis imágenes, tanto la joven como su madre declararon que los agentes les habían mostrado primero una fotografía individual y después otra con dos personas.

«En consecuencia, ese reconocimiento policial obrante en el atestado no tiene la consideración de prueba, dado que nadie afirmó en el juicio oral que tuvo lugar, sino que su contenido no puede tener más valor que el de mera denuncia», recoge el escrito judicial, que concluye que la identificación en la rueda de prensa no basta para demostrar que el acusado fuera el agresor.

Por ello, concluye que la identificación posterior en la rueda judicial no basta para demostrar que el acusado fuera el agresor.

El ADN tampoco permite vincular al acusado con la agresión

A las dudas sobre el reconocimiento se sumaron los resultados de las pruebas biológicas. Los análisis detectaron restos de ADN en el cuerpo de la joven y su ropa pero el perfil genético obtenido no coincidía con el del acusado.

La investigación tampoco consiguió localizar imágenes que situaran de forma concluyente al procesado en las inmediaciones del lugar de la agresión. La Ertzaintza revisó grabaciones de distintas cámaras de seguridad pero no logró identificarlo en ellas.

Los magistrados examinaron también la descripción que la joven había facilitado del atacante. Entre otros rasgos, lo situó en una estatura aproximada de entre 1,70 y 1,75 metros mientras que el acusado mide alrededor de 1,85 . «La descripción del autor de los hechos dada por la denunciante no coincide exactamente con las características del acusado», recoge la sentencia que considera que las coincidencias entre la descripción y las características del procesado no son suficientes para corroborar una identificación que ya juzga poco fiable.

La defensa, por su parte, negó que el hombre hubiera cometido la agresión y sostuvo que había pasado la jornada en las antiguas escuelas de Martutene. El tribunal tampoco considera suficientemente acreditada esa versión pero recuerda que el acusado no tiene que demostrar su inocencia.

La sentencia insiste en que la duda no afecta a la existencia de la agresión sexual, sino a la identidad de quien la perpetró. Al no disponer de pruebas que permitan atribuir los hechos al procesado más allá de toda duda razonable, la Audiencia acuerda su absolución y declara de oficio las costas del procedimiento.

«El conjunto de lo expuesto nos sitúa en el ámbito de la duda, no respecto a si ocurrieron los hechos expuestos por la víctima y por las acusaciones, sino en relación a si fue el acusado quien los cometió. En consecuencia, declararemos probado que los hechos ocurrieron del modo que declararon las acusaciones, pero no que fuera el acusado quien los realizó. Y al no declarar probado que dicho acusado cometiera hecho delictivo ninguno, resulta obligada su absolución», concluye la resolución recogida por El Correo Español.