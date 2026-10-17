Sánchez se encomienda Begoña Gómez en su proclamación como candidato y Feijoo le atiza por el acuerdo del PSOE con las izquierdas en el Senado

J.J.Guillen | EFE

No se sabe aún nada de si José Luis Rodríguez Zapatero aparecerá en la campaña del PSOE para las generales del 29 de noviembre. Pero lo que ya está claro es que el presidente del Gobierno está decidido a utilizar como reclamo la persecución a la que sostiene que han sido sometidos durante esta legislatura él y su esposa, Begoña Gómez, para quien el juez Juan Carlos Peinado decretó el pasado 21 de septiembre la apertura de juicio oral con jurado popular, tras años de polémica instrucción. Con ella de la mano apareció este sábado en el mitin de lanzamiento de precampaña celebrado en Fuenlabrada tras un comité federal exprés en el que quedaron aprobadas las candidaturas del partido. «Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que que lo escuchen alto y claro: te quiero», declaró desde el estrado, ante la plana mayor del partido y el grueso de sus ministros.

La incorporación de Begoña Gómez a una campaña que los sondeos presentan muy cuesta arriba para los partidos de la izquierda no es casual. Los socialistas insisten casi cada día en que están en condiciones de ser primera fuerza, una posibilidad que exige tanto un incremento del voto útil por parte del electorado progresista que se inclina por otras opciones políticas como que Vox aumente el mordisco que ya ha propinado al PP. Sostienen que, como en el 2023, volverán a convertir las encuestas en papel mojado. Pero saben que la remontada exige una movilización extraordinaria y que hay imágenes más poderosas que cualquier argumentario si de lo que se trata es de remover emociones.

Sánchez plantea de nuevo esta cita con las urnas como una batalla a vida o muerte para evitar que la derecha se haga con las rienda del país. Y si algo cree haber conseguido, desde aquella carta a la ciudadanía en la que amagaba con dimitir después de que Peinado abriera diligencias contra su mujer, es que buena parte de los votantes de izquierdas asuman que los conservadores, con ramificaciones en la judicatura, se han conjurado para derribarlo del poder con malas artes, en atención aquel «el que pueda hacer que haga» del expresidente José María Aznar, simplemente porque desprecian sus políticas «de avances sociales».

La fuerza que puede con todo. ??? https://t.co/YSe6wBapmt — PSOE (@PSOE) October 17, 2026

De la vivienda, a las pensiones

La carrera hacia el 29 de noviembre comenzó el pasado 5 de octubre con el anuncio del adelanto electoral que sucedió al voto negativo de PP, Vox y Junts a los reales decretos leyes en materia de vivienda con los que el Ejecutivo había reaccionado a la conmoción provocada en toda España por el desahucio de la anciana madrileña de 87 años Maricarmen Abascal, fallecida días después. Sánchez y su entorno se convencieron de que esa votación parlamentaria les abría una oportunidad de acudir a las urnas con una bandera que agitar en un asunto que preocupa a la ciudadanía de manera transversal, pero por el que se moviliza más la izquierda. Han bastado apenas dos semanas, sin embargo, para rebajar expectativas sobre el tirón de esa causa.

El nombre de Maricarmen todavía apareció este sábado en el discurso de Sánchez. El jefe del Ejecutivo insistió en que lo que hay detrás de la «defensa de los fondos buitre» y de los «ataques al sistema de pensiones» que hace la derecha es el dinero. «Mercadear con los derechos de la gente», afirmó. Sin embargo, la revelación la semana pasada de que Montse Mínguez —la que fuera hasta este mismo viernes, cuando presentó la dimisión, portavoz del PSOE— es pareja de un empresario que se dedica al negocio inmobiliario, posee más de 30 pisos y ha ejecutado varios desahucios, le ha abierto una vía de agua. Los primeros sondeos tras la convocatoria electoral, además, no reflejan la esperada reacción de la izquierda al varapalo de la mayoría parlamentaria.

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En los últimos días, la principal línea de ataque a los populares y a Vox no ha sido, de hecho, ya la vivienda sino las pensiones. «Si les gustan tanto las motosierras — clamó en su actuación el presidente en una clara alusión a la visita no oficial del mandatario argentino, Javier Milei, este próximo lunes a Madrid— , que se vayan al aserradero. ¡Las pensiones no se tocan!». La imagen de Begoña Gómez aporta, sin embargo, algo más que esas soflamas. Suscita entre la militancia socialista una especie de instinto de protección al líder, un reagrupamiento defensivo.

«¡Cómo me alegro de que hoy estés acompañado aquí por Begoña Gómez!», celebró la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa. «¡Begoña, estás en tu casa!», le dijo el líder de los socialistas madrileños y ministro de Transformación Digital, Óscar López. «No hay dinero en el mundo para desmontar la verdad, en tiempos de bulos», añadió. La foto del acto estaba perfectamente medida: Sánchez y su esposa fundidos en un beso. De fondo, la música de Rusowsky, artista fuenlabreño de moda: «Ella es mi Tatiana. Ella es mi Daisy. Ella es mi mundo. Ella es mi baby. Cuando estamos juntos. To´ desaparece».

Unidad territorial y listas cremallera hacia el 29N

Durante el Comité Federal, la dirección socialista ha dado luz verde a unas candidaturas que, en esta ocasión, presentan una presencia femenina histórica: por primera vez habrá un 52 % de mujeres encabezando las listas al Congreso mientras que en el Senado el porcentaje de cabezas de lista femeninas aumenta diez puntos respecto a las elecciones del 2023. En total, las propuestas a las Cortes albergan a 444 mujeres y 443 hombres.

Salvo modificaciones puntuales realizadas por la comisión federal de listas —como los ajustes en la representación de Castilla y León que afectaron al exsecretario autonómico Luis Tudanca—, la configuración de las candidaturas se ha desarrollado con menor tensión interna que en anteriores citas electorales.

A pesar de los sondeos adversos, los barones y líderes territoriales han escenificado un frente común de cara a la cita con las urnas. Dirigentes como Patxi López, Pilar Alegría o Eneko Andueza se han mostrado convencidos de que el partido remontará las encuestas para articular un Gobierno progresista tras el 29N. Entre las ausencias destacadas ha figurado la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuyo entorno ha argumentado su inasistencia al considerar el comité un mero trámite de ratificación.

Alberto Núñez Feijoo, en el congreso estatal de Unidad Progresista de la ONCE. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Feijoo atiza a Sánchez por el acuerdo del PSOE con las izquierdas en el Senado: «Es una coalición de desesperados»

La jugada registrada a última hora del PSOE y las izquierdas para presentar una sola papeleta en el Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre ha sido recibida con sorna en Génova 13. Lejos provocar cierto temor por la posibilidad de perder el control absoluto que ha tenido en la Cámara Alta el Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo tiró de ironía para reaccionar a la estrategia de la izquierda para tratar de recuperar el poder en el Senado. «Yo me muestro solidario con el señor Sánchez porque tener que llevar a la señora Colau para intentar salvar los muebles...», esgrimió con sarcasmo el presidente del PP, que tachó la alianza como «una coalición de desesperados».

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Todas las encuestas, salvo el CIS de José Félix Tezanos, estiman una holgada mayoría a la derecha en los próximos comicios. Una sensación que el presidente del Gobierno está tratando de contrarrestar en los últimos días mostrándose «optimista» y transmitiendo la posibilidad de que el PSOE puede ganar las elecciones el 29-N. No obstante, para Feijoo, la iniciativa de concurrir con el resto de la izquierda al Senado pone de manifiesto lo contrario. «La coalición de desesperados que ha construido el Partido Socialista, diluyendo sus siglas con 20 formaciones políticas, acredita que esto de que el PSOE está en disposición de ganar las elecciones es otra hipocresía más», aseveró el líder popular.

De esta manera, Feijoo resaltó este sábado que la alternativa política a que gobierne la derecha en España «la conforman el señor Sánchez, la señora Colau, y la señora Irene Montero». «Creo que los votantes del Partido Socialista habrán tomado nota de la situación de desesperación del presidente del Gobierno y de esta situación sin antecedentes en el socialismo español», advirtió el presidente del PP, convencido de que la maniobra de Sánchez no vaya a gustar a parte de su electorado.

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El líder de la oposición también se refirió al acontecimiento que ha sacudido al Partido Socialista en las últimas horas. La dimisión de su ya exportavoz nacional, Montse Mínguez, tras conocerse que su marido contaba con hasta 30 pisos en su patrimonio, ha frustrado el inicio de la precampaña para los socialistas. Sobre todo, después de que Sánchez viera en el tema de la vivienda y su confrontación a los fondos buitres la oportunidad de revertir la tendencia demoscópica y poder permanecer en La Moncloa otros cuatro años más. Un asunto que, como no podía ser de otra manera, Feijoo no ha dejado pasar, y con el que ha tratado de arrinconar a Sánchez.

«Esto no ha sido ni una dimisión ni una expulsión del Partido Socialista. La señora Mínguez no se ha ido ni la han echado. Lo que ha ocurrido es que le ha explotado al PSOE en las manos la máxima hipocresía», subrayó el líder popular, al tiempo que alertaba de que la gente «ya empieza a darse cuenta de que el PSOE e hipocresía son sinónimos». Así, aprovechó la ocasión para señalar que «la falsa moralina» de que el problema de la vivienda es «de todos los demás, salvo del verdadero responsable, ya no cuela».