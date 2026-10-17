Reabre la estación de metro Sol tras constatar que se han restablecido las condiciones de «seguridad y salud necesarias»

Boca de metro en la madrileña puerta del Sol, donde aún siguen los acampados JJ Guillén | EFE

Metro de Madrid ha reabierto a las 23.00 horas de este sábado la estación de Sol, según ha informado Europa Press. La terminal había permanecido cerrada desde las 12.15 horas de este viernes por los altos niveles de amoníaco detectados debido la «acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación» a causa, según el Gobierno autonómico, de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol.

La compañía ha informado a través de su cuenta en la red social X de que se procedería a abrir la estación «tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido». El cierre, que afectaba a las tres líneas de Metro que convergen en la estación, lo había anunciado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atribuyó la decisión a la petición de prevención de riesgos laborales y de los sindicatos.

Por su parte, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y Solidaridad Obrera se desvincularon después de la medida y aseguraron que no la habían solicitado.

Metro de Madrid anunció este mismo sábado que se habían iniciado las labores de limpieza de los pozos de ventilación y de pórticos de la estación. Cercanías Madrid, dependiente del Ministerio de Transportes, no cerró en ningún momento la estación ferroviaria que también se localiza en la Puerta del Sol, ya que no detectó problemas de salubridad en sus instalaciones, tal y como recoge la agencia Efe.