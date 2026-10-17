Podemos y el Frente Amplio se culpan tras fracasar el pacto: «Si alguien no se quiere sentar a la mesa, no se le puede obligar»

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, en Madrid Carlos Luján | EUROPAPRESS

El Frente Amplio ha presentado este sábado el proyecto, que aglutina a un total de 15 partidos estatales y regionales, en el que trataron, hasta el último minuto del plazo permitido, de integrar a Podemos. Paralelamente, los morados han celebrado un Consejo Ciudadano Estatal en el que tanto su candidata, Irene Montero, como su secretaria general, Ione Belarra, han culpabilizado a la coalición de no haber logrado «lo que la gente nos pedía», una papeleta única a la izquierda del PSOE. La cabeza de la alianza progresista, Ada Colau, también se ha dirigido a los que han acabado por convertirse en su enemigo más directo en las próximas elecciones, dejando definitivamente en el pasado la cercanía que hace años les unía. «Si alguien no se quiere sentar a la mesa a negociar, no se le puede obligar», ha asegurado la exalcaldesa de Barcelona.

Tanto Colau como Emilio Delgado, el líder del Frente Amplio en la lista por Madrid, han abogado por cerrar el capítulo de negociaciones para lograr una coalición lo más amplia posible, no sin antes lamentar que «en vez de 16 partidos, seamos 15». «Hay muchísima gente que esperaba que estuviéramos aún más. Sé que estarán decepcionados y lo siento», ha dicho la candidata de la alianza al comenzar su intervención en el acto celebrado en Madrid. No obstante, ha puntualizado que «todos estuvimos trabajando hasta el último minuto. Se ha dado todo y no bajamos los brazos en ningún momento». «Se ofreció todo», ha puntualizado, refiriéndose a la oferta que enviaron sobre las 21.30 horas de la noche del viernes a los dirigentes de Podemos, en la que se les otorgaban puestos de salida en la capital y Cataluña, pero que fue rechazada por los morados al suponer la ruptura del pacto firmado con ERC. Delgado también ha lamentado la falta de entendimiento con los de Irene Montero antes de apelar a pasar página: «Se acabó el tiempo de unir a los partidos. Empieza el de unir a la gente».

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En Podemos, por su parte, el mensaje ha sido igualmente beligerante. Montero y Belarra han acusado al Frente Amplio de bloquear pactos territoriales que estaban «muy avanzados o cerrados» en comunidades como Baleares, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia o Cantabria para priorizar, en su lugar, acuerdos electorales con el PSOE de cara al Senado. Asimismo, la candidata de los morados ha reprochado a los dirigentes del Frente Amplio que rechazasen la celebración de unas primarias abiertas como «única forma» de desencallar el conflicto, sosteniendo que Podemos ha actuado con «mucha generosidad» al mantener acuerdos de unidad en la Comunidad Valenciana y Canarias. Los morados han vuelto a reivindicar como un hito «histórico» su alianza de colaboración con el líder de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, asegurando que junto a Montero forman la única izquierda «transformadora y autónoma del PSOE» capaz de plantar cara a la derecha en la campaña.

Estar a la altura de la calle

Con Colau y Delgado presidiendo el escenario, el Frente Amplio ha presentado su candidatura entre vítores de «¡No pasarán!» y gritos de «¡Presidenta!». La jornada ha servido para situar la vivienda, los servicios públicos y la reforma fiscal en el centro de la propuesta política, arropada por los principales referentes de la confluencia —en una clara escenificación de que quieren que su concurrencia a los próximos comicios sea de manera coral y no con el hiperliderazgo tradicional de la política. Teshi Sidi y Pablo Bustinduy abrieron los discursos ensalzando la figura de Colau frente a los desahucios, mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun —cuya presencia como número dos por la lista de Barcelona se ha confirmado este sábado—, ha despertado los abucheos del auditorio al cargar contra la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, la próxima semana. «Vienen con el programa de la motosierra, pero Milei viene a ver perder a sus lacayos. Feijoo está desesperado y va directo a cuatro años más en la oposición», ha asegurado.

El tono del acto se ha mantenido en la confrontación con la derecha y la exigencia de más valentía al socio de Gobierno. La coordinadora de Sumar, Verónica Barbero, ha reivindicado que «estar en el Ejecutivo sirve cuando estás dispuesto a plantarte», recordando el día de marzo en el que se levantaron de la mensaje del Consejo de Ministros por los primeros decretos para regular el precio de los alquileres. Toni Valero, el candidato de Izquierda Unida que salió elegido en las primarias que el partido organizó hace una semana, ha puesto en pie al público subrayando la generosidad militante de dos semanas de intensas negociaciones. Jorge Pueyo, por su parte, alertó de la amenaza de la extrema derecha que ya gobierna en su tierra, Aragón, cerrando un acto en el que la confluencia ha escenificado su firme convicción de dispute el rumbo del país a las puertas del 29-N.