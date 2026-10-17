Oriol Bartomeus: «El efecto electoral de Puigdemont y su vuelta tiende a cero»
BARCELONA / E. LA VOZ
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El politólogo asegura que lo que se vislumbra el 29N es un resultado similar a las elecciones del 202318 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque Aliança Catalana no concurrirá a las elecciones del 29M, la formación ultra de Sílvia Orriols está redibujando el escenario político en Cataluña y la tradicional relación de fuerzas entre el independentismo de izquierdas y