La Junta Electoral rechaza aumentar las medidas de control sobre el voto por correo

Un cartero entregando el voto por correo Xoán A. Soler

La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado al PP y a Vox que la transparencia del voto por correo, tanto de los residentes en España como en el extranjero, está regulada por ley. Por ello, ha rechazado la introducción de las medidas extraordinarias para reforzar la «custodia» de estos sufragios que plantearon los populares, así como las que reclamaron los de Santiago Abascal para el voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Anima a cambiar la ley

En sus resoluciones sobre estas peticiones, el organismo arbitral recuerda también a ambos partidos que la Administración electoral «debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador» y los anima a cambiar la ley si consideran que es necesario reforzar algún aspecto del procedimiento electoral.

«Tratándose de un partido político con representación parlamentaria, parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central al respecto».

Además, el árbitro de las elecciones explica al PP y a Vox que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se les trasladan «denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad», como ha ocurrido en el pasado, cuando se adoptaron las medidas oportunas ante hechos denunciados.