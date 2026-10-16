Feijoo propone un «impuesto cero» para adquirir una primera residencia en el ámbito rural

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, este viernes en Toledo. Ismael Herrero | EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, puso este viernes sobre la mesa una reducción de impuestos para el mundo rural, y avanzó que una de sus propuestas de cara a las elecciones del 29 de noviembre será un «impuesto cero» para adquirir una vivienda como primera residencia en el ámbito rural. Feijoo, que participó en Toledo en un acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, afirmó que «hay que darle facilidades a los jóvenes» que quieran vivir en el mundo rural, así como para garantizar «el relevo generacional».

El presidente popular advirtió que el medio rural «soporta una carga fiscal excesiva» y se comprometió a «una exención total» en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la primera transmisión a los jóvenes de menos de 40 años. También puso sobre la mesa una cuota de autónomos de 50 euros al mes durante tres años para los jóvenes de menos de 40 años que emprendan en zonas rurales; una reducción del 50 % en el impuesto de la renta para los primeros años de actividad; un bono incorporación al mundo rural de hasta 15.000 euros, y avales públicos de hasta el 80 % para las inversiones que sean necesarias en las explotaciones.

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El expresidente de la Xunta recordó que el PP aprobó en el Senado la ley de fiscalidad agraria, «que está bloqueada en el Congreso» y en la que se propone adaptar la fiscalidad a los ciclos productivos, de modo que se paguen menos impuestos cuando las cosechas sean malas. «Algunas de las medidas que acabo de referir, como impuestos cero en los pueblos de España, las implementé en Galicia. Por tanto, no vengo aquí a comprometer porque estemos en campaña o en precampaña electoral, sino que vengo a relatar cuáles son mis compromisos y cuál es mi currículo político», sostuvo.