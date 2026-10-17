Feijoo atiza a Sánchez por el acuerdo del PSOE con las izquierdas en el Senado: «Es una coalición de desesperados»

Alberto Núñez Feijoo, en el congreso estatal de Unidad Progresista de la ONCE. Borja Sanchez-Trillo | EFE

La jugada registrada a última hora del PSOE y las izquierdas para presentar una sola papeleta en el Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre ha sido recibida con sorna en Génova 13. Lejos provocar cierto temor por la posibilidad de perder el control absoluto que ha tenido en la Cámara Alta el Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo tiró de ironía para reaccionar a la estrategia de la izquierda para tratar de recuperar el poder en el Senado. «Yo me muestro solidario con el señor Sánchez porque tener que llevar a la señora Colau para intentar salvar los muebles...», esgrimió con sarcasmo el presidente del PP, que tachó la alianza como «una coalición de desesperados».

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Todas las encuestas, salvo el CIS de José Félix Tezanos, estiman una holgada mayoría a la derecha en los próximos comicios. Una sensación que el presidente del Gobierno está tratando de contrarrestar en los últimos días mostrándose «optimista» y transmitiendo la posibilidad de que el PSOE puede ganar las elecciones el 29-N. No obstante, para Feijoo, la iniciativa de concurrir con el resto de la izquierda al Senado pone de manifiesto lo contrario. «La coalición de desesperados que ha construido el Partido Socialista, diluyendo sus siglas con 20 formaciones políticas, acredita que esto de que el PSOE está en disposición de ganar las elecciones es otra hipocresía más», aseveró el líder popular.

De esta manera, Feijoo resaltó este sábado que la alternativa política a que gobierne la derecha en España «la conforman el señor Sánchez, la señora Colau, y la señora Irene Montero». «Creo que los votantes del Partido Socialista habrán tomado nota de la situación de desesperación del presidente del Gobierno y de esta situación sin antecedentes en el socialismo español», advirtió el presidente del PP, convencido de que la maniobra de Sánchez no vaya a gustar a parte de su electorado.

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El líder de la oposición también se refirió al acontecimiento que ha sacudido al Partido Socialista en las últimas horas. La dimisión de su ya exportavoz nacional, Montse Mínguez, tras conocerse que su marido contaba con hasta 30 pisos en su patrimonio, ha frustrado el inicio de la precampaña para los socialistas. Sobre todo, después de que Sánchez viera en el tema de la vivienda y su confrontación a los fondos buitres la oportunidad de revertir la tendencia demoscópica y poder permanecer en La Moncloa otros cuatro años más. Un asunto que, como no podía ser de otra manera, Feijoo no ha dejado pasar, y con el que ha tratado de arrinconar a Sánchez.

«Esto no ha sido ni una dimisión ni una expulsión del Partido Socialista. La señora Mínguez no se ha ido ni la han echado. Lo que ha ocurrido es que le ha explotado al PSOE en las manos la máxima hipocresía», subrayó el líder popular, al tiempo que alertaba de que la gente «ya empieza a darse cuenta de que el PSOE e hipocresía son sinónimos». Así, aprovechó la ocasión para señalar que «la falsa moralina» de que el problema de la vivienda es «de todos los demás, salvo del verdadero responsable, ya no cuela».