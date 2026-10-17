Exteriores ignora el apremio del Supremo para depurar el censo por la ley de nietos

Recuento de voto exterior en Pontevedra en unas elecciones autonómicas. RAMON LEIRO

La llamada ley de nietos, por la que los descendientes de españoles pueden acceder a la nacionalidad, está siguiendo un recorrido caótico en cuanto al derecho al voto. A mes y medio de las elecciones generales, y después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes han obtenido la nacionalidad por esta vía, el Gobierno está retrasando el envío a la Oficina del Censo de la información sobre los 163.000 nacionalizados afectados.

Esa información es imprescindible para distinguir a quienes han obtenido la nacionalidad acreditando que son nietos o hijos de exiliados por razones políticas de quienes son descendientes de personas que emigraron por otros motivos, que son los que no podrán votar.

Según aseguró este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Oficina del Censo cuenta ya con los datos de más de 70.000 españoles que han recibido la nacionalidad por la ley de nietos. Se trata de personas que adquirieron la nacionalidad entre el 2025 y el 2026 y cuyos expedientes han sido tramitados mediante la plataforma informática DICIREG, el nuevo Registro Civil digital.

A pesar de que en varios consulados se alegó falta de información sobre el procedimiento para aplicar lo ordenado por el Supremo, Exteriores asegura que, para los nacionalizados en años anteriores, se han emitido «instrucciones reiteradas por vía telegrama a todos los consulados para poner todos los medios humanos y materiales para proceder con la máxima agilidad» en lo relativo a quienes vieron tramitados sus expedientes antes del 2025.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el Gobierno ha «facilitado toda la documentación y toda la información» que tiene para que se cumpla la medida cautelar y que «en los consulados se va a hacer todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a la resolución del Supremo»

El objetivo es, según el Gobierno, que se pueda identificar antes de las elecciones al «máximo número» de nacionalizados que sí podrán votar, al haber demostrado que descienden de exiliados.

El Gobierno recuerda, además, que el auto del Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días, a partir del día siguiente a su publicación —el 13 de octubre—, para que «los interesados alegaran documentación que les permitiera permanecer como electores». Ese plazo no expirará hasta la próxima semana.

El Supremo rechazó el recurso

El Supremo rechazó el pasado 12 de octubre el recurso presentado por la Abogacía del Estado para que se anularan las medidas cautelares que suspendían el derecho al voto de quienes hayan obtenido desde el 2022 la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, a menos que pudieran demostrar que eran descendientes de exiliados.

De acuerdo con los datos aportados por la Abogacía del Estado en sus escritos, la suspensión del voto afecta a 163.020 personas que habían obtenido la nacionalidad española por la ley de nietos y estaban inscritas en el censo electoral a 1 de agosto del 2026, fecha límite para el censo de electores que se utilizará en estas elecciones generales.

El propio Supremo aseguró el pasado lunes que la falta de datos del Gobierno sobre cómo se estaba ejecutando la medida cautelar obliga a mantener la decisión inicial y a seguir impidiendo que esas personas puedan votar.

En esta situación, la Junta Electoral Central ha dado permiso a la Oficina del Censo Electoral para proceder al envío de la documentación de los comicios a los electores residentes en el extranjero, si bien pide que se recuerde que existe una suspensión del derecho al voto decretada por el Supremo para parte de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. La Oficina del Censo Electoral había preguntado por el envío de la documentación electoral a los inscritos en el CERA, a la vista de que Exteriores no le había remitido la información detallada que exigía el Supremo.

Vox había enviado sendos escritos a la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo para que se dotaran los medios necesarios para cumplir los autos sobre la ley de nietos.