El derecho a votar y la nacionalidad

Recuento del voto exterior en las últimas elecciones generales. ALBERTO LOPEZ

Con carácter general, la concesión de la nacionalidad española confiere derechos a los nuevos españoles, entre ellos el derecho a votar previsto en el artículo 23 de la Constitución. Ahora bien, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dicho que es un derecho de configuración legal, lo que significa según palabras de este último en su sentencia 153/2014, de 25 de septiembre, que «compete indudablemente al legislador electoral la determinación, en expresión de este mismo órgano de garantías constitucionales, de quiénes pueden elegir».

Como explica el Tribunal Supremo, el legislador electoral en el artículo 2.3 de la LOREG ha establecido que en las elecciones municipales, incluidas las elecciones a Cabildos, a Consejos Insulares y a Juntas Generales, los españoles que residan fuera de España no pueden votar. El artículo 3.1.a) LOREG también establece la privación del derecho de voto por condena penal, aunque la ley especial en esta materia, el Código Penal, ha eliminado esta posibilidad.

¿Hay que cambiar la constitución para negar el derecho a voto? No. Por una parte, como decía, esa configuración legal del derecho a voto hace que el legislador electoral puede determinar quiénes votan; y, por otra parte, tal y como ha sucedido con los recientes autos del Tribunal Supremo de 10 de septiembre y 12 de octubre, es posible no reconocer los efectos de un acto administrativo de concesión de la nacionalidad nulo de pleno derecho por haber concedido la nacionalidad en contra de la ley.

Respondamos a la pregunta de si es justo que no les dejen votar cuando tienen la nacionalidad. El artículo 11.1 de la Constitución contempla una reserva de ley en materia de nacionalidad; solo la ley podrá establecer quién puede adquirir la nacionalidad española. La Ley de Memoria Democrática quiso que solo los hijos y nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación o identidad sexual que hubiesen perdido o renunciado a la nacionalidad pudiesen optar a ser españoles. Durante su tramitación, el partido Ciudadanos propuso ampliarlo a cualquier hijo o nieto de españoles y el Congreso lo rechazó con el voto a favor del Grupo Socialista. Sorprendentemente, poco después, una Dirección General del Gobierno de España aprobó una instrucción en la que creaba un nuevo supuesto de concesión de la nacionalidad no previsto en la ley: el mismo que había rechazado previamente el legislador.

Al ser esa Instrucción contraria a la ley y a la Constitución, todas las concesiones de nacionalidad en base a este añadido de la instrucción son nulas. Esta nulidad manifiesta es la que lleva al Supremo a suspender cautelarmente hasta que recaiga sentencia el voto de los residentes ausentes, dejando fuera de esa suspensión y permitiendo votar a los hijos y nietos de los exiliados políticos (los únicos recogidos en la ley) que lo puedan acreditar mediante certificación expedida por los Encargados de los Registros Consulares.

Diego Gómez Fernández es abogado y profesor del Máster de Abogacía de la Universidad de Vigo