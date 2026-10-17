Bildu recurre a tres candidatos en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra con condenas por su relación con ETA

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una intervención el pasado sábado. Javier Zorrilla | EFE

EH Bildu renovó la mitad de su equipo en el Congreso con unas listas electorales para las elecciones del 29 de noviembre que incorporan tres personas condenadas por sus vínculos con ETA. Se trata de Sonia Jacinto, Marijé Fullaondo y Florez Aoiz.

La primera, actual secretaria de organización del partido en Guipúzcoa, ocupará el número uno al Senado por esta provincia, donde se reparten seis escaños al Congreso. Sonia Jacinto, junto a Otegi, fue sentencia en septiembre del 2011 por la Audiencia Nacional a ocho años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune que persiguió a los responsables de reconstruir Batasuna (brazo político de ETA) una vez ilegalizada. La resolución fue rebajada a seis años de cárcel en el 2012. Jacinto la cumplió de manera íntegra, abandonando la prisión en octubre del 2015. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anuló formalmente la condena en julio del 2020 tras un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del 2018 en su contra.

Marijé Fullaondo ya ocupaba un escaño en el Congreso. Será la número dos por Vizcaya. Dirigente histórica de Batasuna, Fullaondo asumió formalmente en el 2016 la autoría de un delito de integración en organización terrorista y aceptó una pena de dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público en el ámbito municipal.

Por último, Floren Aoiz Monreal, número uno de EH Bildu al Senado por Navarra, estuvo procesado en el sumario 35/02 de la Audiencia Nacional por la estructura de financiación logística y económica de los locales que daban apoyo a la banda terrorista conocidos como herriko tabernas. Fue condenado en julio del 2014 a un año y seis meses de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.