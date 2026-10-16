Vota y opina: ¿Quién es el principal responsable de que no haya un gran acuerdo a la izquierda del PSOE?

Gabriel Rufián hablando con Irene Montero e Ione Belarra en el 2023, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Javier Lizon | EFE

«Espectáculo dantesco», «la suma no da» o «pido una campaña en positivo, que no nos matemos entre nosotros» son frases pronunciadas por Gabriel Rufían, el político de Esquerra que se había autoasignado la misión de forjar una supuesta unidad de las candidaturas a la izquierda del PSOE para las elecciones generales del 29N. El cabeza de lista de ERC a las generales las ha utilizado a modo de disculpa al constatar que dos semanas de negociaciones entre Sumar, Izquierda Unida o Podemos no han llegado a buen puerto. Salvo sorpresa mayúscula, no habra una papeleta única de estas formaciones en todo el territorio, lo que perjudica su capacidad de convertir votos en escaño. ¿Quién es el máximo responsable de este fracaso? Vota y opina:

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