La trama contra Biedma puso en su punto de mira a una segunda jueza de Badajoz, de la que filtraron su dirección

Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar sobre la trama de Leire Díez Matias Chiofalo | EUROPA PRESS

Beatriz Biedma no ha sido la única jueza de Badajoz que ha estado en el punto de mira dentro de las campañas para intimidar a los magistrados. Las declaraciones de los testigos en el caso de la trama Leire revelan que también hubo personas que conspiraron con la intención de atacar a la magistrada Marta Hernández e incluso se compartió la dirección de su vivienda.

De las declaraciones de los testigos se deduce que el exjuez Sáenz de Tejada estaba coordinado con Leire Díaz, la principal investigada, que trató de parar el caso contra el hermano de Pedro Sánchez. Con esta intención tuvo distintas reuniones, entre ellas con presuntos narcotraficantes. En la inscripción de la agenda de Leire se habla de La Celsa, que ha sido identificada como Cinthia Rocho, y de Heroína y Gitano, que se refieren a Ángel M., un cordobés afincado en Badajoz que fue condenado por llevar esta sustancia.

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El abogado de Ángel M., el letrado Juan José Collado Barriga, fue una de las personas que declararon en septiembre ante la Guardia Civil. Collado confirmó haber tenido tres contactos con el exjuez Sáenz de Tejada (una llamada en septiembre del 2024, una reunión en noviembre del 2024 y mensajes de WhatsApp en febrero del 2025). Estos contactos se originaron a petición de la mujer de su cliente Ángel M.

Durante la reunión con el exmagistrado, en la que participaron Sáenz de Tejada, la mujer de Ángel M. y el propio declarante, se habló de querellarse contra varios magistrados y de organizar manifestaciones. La conversación se centró «en un 90 % en la magistrada Marta Hernández, de quien Sáenz de Tejada llegó a indicar su domicilio», aseguró Collado en su declaración.

Finalmente, en ese encuentro acordaron que, a cambio de documentación sobre el caso, Sáenz de Tejada haría un vídeo y lo publicaría en un canal de YouTube en el que lanzó numerosos ataques contra la judicatura de Badajoz, tachándola de corrupta.

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El abogado Juan José Collado también confirmó a la Guardia Civil que había escuchado a través de terceros que había intención de atacar a Beatriz Biedma. En concreto, este letrado declaró que la mujer de su cliente le contó que Sáenz de Tejada le había ofrecido cerrar sus causas penales a cambio de darle «un susto» en el ámbito físico a la magistrada Beatriz Biedma. Según el testigo, ella se negó a esta propuesta.

Ante la Guardia Civil también compareció en septiembre de forma voluntaria Ángel M. En su declaración confirmó lo que había dicho su abogado, que contactaron con el exjuez por redes sociales y que su mujer acudió a la reunión porque él estaba en esos momentos en prisión. El encuentro, indicó este hombre apodado el Cordobés, se centró en la magistrada Marta Hernández.

Hernández es la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz y se da la circunstancia de que se encargó de la investigación de la muerte de Jesús G. C., alias Tutu (el tiroteo en el bar Vaquerizo), el marido de Cinthia Rocho. Beatriz Biedma, por su parte, se hizo cargo de la instrucción del atentado contra su padre, Jesús Rocho, al que dispararon mientras conducía por la carretera en Tres Arroyos.

Otra de las personas que declararon dentro de esta trama como testigo fue el expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra. El empresario sevillano aseguró haber conocido al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada en julio del 2023 por unos pleitos vinculados al club pacense que dirigía. Sáenz de Tejada le contactó para advertirle sobre una supuesta «arraigada corrupción» en los juzgados de Badajoz.

Según Parra, el empresario Javier Pérez Dolset, vinculado a Leire, contactó con él y le presentó a esta mujer, a quien describió como alguien «próxima al Gobierno» capaz de ayudarle en sus causas judiciales. Tras reunirse en Tarifa en agosto del 2024, Parra, Dolset, Leire y Sáenz de Tejada crearon un grupo de WhatsApp llamado Vacaciones y Viajes para coordinarse.

Los cuatro mantuvieron un encuentro en un piso en Madrid que Leire y Dolset denominaron como uno de los «pisos francos del PSOE». Allí, Sáenz de Tejada, según la declaración de Joaquín Parra, trazó una estrategia judicial para apartar a la magistrada instructora Biedma mediante su recusación, con el fin de truncar una causa que afectaba al hermano del presidente.

En su declaración ante la Guardia Civil, Parra negó que se hablara de amenazas o agresiones contra la magistrada Biedma, pero afirmó saber por terceros que individuos cercanos a Sáenz de Tejada le hacían seguimientos.