Sánchez insiste en presentar una candidatura conjunta al Senado con los partidos a su izquierda

Sánchez, este jueves a su llegada al consejo de líderes en Bruselas. Stephanie Lecocq | REUTERS

Pedro Sánchez afirmó este jueves que, para el PSOE, sigue sobre la mesa la opción de concurrir a las elecciones al Senado en una lista unitaria de la izquierda, a solo un día de que finalice hoy el plazo para cerrar coaliciones electorales. En declaraciones a los medios desde Bruselas, donde participó en una reunión del Consejo Europeo, recalcó que los socialistas aspiran a ganar las generales en ambas Cámaras parlamentarias y, por tanto, «todas las opciones están encima de la mesa, también el concurrir conjuntamente con otras fuerzas de la izquierda», apuntó.

«El Partido Socialista no aspira solamente a ganar el Congreso y a tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento, sino que también queremos ganar el Senado», apostilló Sánchez. Los de Ferraz llevan días estudiando presentar una lista unitaria al Senado junto a otras formaciones de izquierda y en la mayoría de las circunscripciones, y así arrebatar el control de la Cámara al PP, que en esta legislatura contó con mayoría absoluta.

Desde la sede del PSOE secundaron las palabras de Sánchez, admitieron que estos días han analizado «todas las alternativas y escenarios» y denunciaron el uso «espurio» del Senado que, a su juicio, ha protagonizado el partido de Alberto Núñez Feijoo a lo largo de la legislatura.

Por otro lado, respecto a un posible acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos para concurrir juntos a las generales, el jefe del Ejecutivo se limitó a expresar el «absoluto respeto» y la «autonomía» de las fuerzas de la izquierda en «lo que puedan acordar».

Elogio a Margarita Robles

En esas mismas declaraciones desde Bruselas, Sánchez elogió la labor desarrollada por la titular de Defensa, Margarita Robles, cuando le preguntaron por qué la ha escogido como número dos por Madrid para el 29N. La ministra, recordó, lleva más de una década a su lado, primero como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista —cuando el PSOE estaba en la oposición— y, posteriormente, como una «extraordinaria ministra de Defensa».

El presidente intentó justificar así su elección, aunque múltiples medios y analistas han señalado que ha tenido más que ver con uno de los temas centrales de esta campaña: la crisis de Ceuta.

«Siempre ha estado ahí en los momentos difíciles», tanto en el ámbito político e institucional como en el personal, prosiguió Sánchez, que también agradeció el compromiso del resto de los integrantes de las listas. Precisamente por eso, por las listas, hubo ayer cierta inquietud entre las distintas organizaciones provinciales del PSOE: de los 45 miembros de la dirección nacional del partido, al menos 23 forman parte de las candidaturas regionales para el Congreso y el Senado. En ese sentido, desde varias provincias insinuaron que Ferraz está colocando a su núcleo en los primeros puestos y dejando de lado a candidatos respaldados por las organizaciones territoriales.