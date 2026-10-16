Sánchez presume de gestión migratoria frente al «bla, bla, bla» de los críticos en la UE

Sánchez, este viernes en Bruselas. OLIVIER HOSLET | EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este viernes la gestión de la migración en España, que dijo que le hace ser un «alumno aventajado» en este aspecto en la Unión Europea, frente a las posiciones críticas de líderes de los Veintisiete, que tachó de un mero «bla, bla, bla».

La cuestión migratoria fue uno de los asuntos principales del orden del día del Consejo Europeo, en cuyo contexto hubo declaraciones críticas con la regularización de inmigrantes en España por parte de líderes como los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen; Italia, Giorgia Meloni; o la República Checa, Andrej Babis.

Babis llegó a afirmar que hay políticos en España que están «dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes» para «seguir en el poder».

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Al ser preguntado en rueda de prensa al término de la cumbre por esas críticas y por el debate al respecto, Sánchez puso el acento en los datos para asegurar que demuestran la eficacia de su gestión migratoria.

«Una cosa es el discurso, si me permiten, el 'bla, bla, bla' y otra la realidad, los datos, y los datos demuestran que España está teniendo una política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, la gestión de los flujos de migración y la cooperación con los países de tránsito y de origen», añadió.

Reconoció Sánchez las diferencias con la primera ministra danesa, de su misma familia política, y que explicó asegurando que ella considera que no hay que reconocer derechos a inmigrantes y él cree que sí. Además, ante sus palabras, señaló que hay países que también están reconociendo permisos de trabajo a muchos migrantes en un volumen muy semejante al de España aunque no lo llaman regularización.

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Pero distinguió entre las críticas de Frederiksen y las del primer ministro checo, ya que consideró que las de este «se parecen mucho a lo que dice la ultraderecha de Vox en España».

Por todo ello, ante las elecciones generales del 29 de noviembre en España, opinó que es muy necesario un Gobierno progresista en España porque es necesario un contraste de opiniones sobre este asunto en Europa.

El presidente del Gobierno quiso poner en valor el hecho de que, pese a las diferencias, los Veintisiete fueran capaces de llegar a un acuerdo en las conclusiones de la cumbre sobre migración y fundamentado en el Pacto de Migración y Asilo de la UE.

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Destacó igualmente que el debate estuvo marcado por la situación en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

Por eso resaltó que en las conclusiones haya un reconocimiento explícito de los Veintisiete a esa ciudad autónoma y a Melilla como fronteras terrestres no solo de España, sino también de Europa, con África.

También destacó que se muestre en esas conclusiones la solidaridad de la UE con España y el compromiso de movilización operativa y de recursos financieros por parte de las instituciones comunitarias.

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«Europa está hoy más presente de lo que nunca ha estado en Ceuta y Melilla, porque ambas ciudades —recalcó— también son Europa».

Sánchez se refirió igualmente al acuerdo al que llegó en los márgenes de la cumbre con Meloni para que los ministros de Interior de ambos países mantengan conversaciones en los próximos días para solucionar la crisis provocada por los controles recíprocos en frontera tras lo sucedido en Ceuta.

«Los gobiernos de Italia y de España vamos a trabajar para dar una respuesta pronta a esta situación tan excepcional de aplicación o no de Schengen. Espero —subrayó— que podamos encontrar un acuerdo cuanto antes».

Gobernar «de una manera u otra»

El presidente del Gobierno ha asegurado que se encuentra «optimista» y «animado» ante las elecciones generales del 29 de noviembre y considera que podrá seguir gobernando de una manera u otra, haya o no acuerdo para que las fuerzas a la izquierda del PSOE concurran juntas.

Aunque no ha querido pronunciarse sobre las negociaciones para formar una coalición electoral, dice que «conoce bien» a la sociedad española y se ha mostrado convencido de que podrá seguir en la Moncloa una legislatura más.

«Si no es de una manera, pues será de otra, pero estoy convencido de que la senda de avance que hemos emprendido hace ocho años va a continuar cuatro años más», ha manifestado.