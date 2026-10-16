Rufián se disculpa ante el «espectáculo dantesco» en el fracaso de unir a la izquierda: «La suma no da»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria el pasado 2 de octubre Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El candidato de ERC y promotor fallido de la unidad de las izquierdas alternativas al PSOE para estas elecciones generales, Gabriel Rufián, intervino este viernes en una entrevista en TVE con enorme pesimismo a poco más de doce horas de que expire el plazo legal para presentar coaliciones. «Cada día pienso en irme porque he fracasado (...). Si al final esto queda así, es un fracaso», comenzó el republicano, cuyo partido incorporará a miembros de Podemos en su lista y se enfrentará electoralmente contra los comunes que integran el Frente Amplio. «Con estos bueyes tenemos que arar», sintetizó ante un panorama electoral poco esperanzador para unas izquierdas que competirán entre ellas en las urnas por la falta de acuerdos entre sus dirigentes, y tras dos semanas de negociaciones que definió como «espectáculo dantesco».

Rufián reconoció que aún queda tiempo, y que le consta que «hay agua en la piscina» en las conversaciones entre ERC y Comuns, instando al resto de plataformas a la izquierda del PSOE a comprender el momento histórico y forjar alianzas, y alertó de que las cuentas actuales anticipan una contundente derrota electoral. «Quiero que a todas las izquierdas les vaya bien en estas elecciones. Sean independentistas, autonomistas, estatales o mediopensionistas, me da igual. Pero si no, la suma no da, repito, es que la suma no da».

El candidato de ERC dijo tener «solo buenas palabras» con Ada Colau, Emilio Delgado e Irene Montero, a pesar de que todo apunta en la mañana de este viernes a que los dos primeros competirán en distintas papeletas a las de la eurodiputada morada. «Pido una campaña en positivo, que no nos matemos entre nosotros. Lo hemos intentado, reconozco que he fracasado. Asumo mi parte de responsabilidad», reiteró Rufián su frustración por la ausencia de los acuerdos que lleva planteando desde hace meses.

Recordó que en ese tiempo, en el que mantuvo mesas de debate con Emilio Delgado (Más Madrid), Irene Montero (Podemos) y Mónica Otra (Compromís), nunca tuvo como plan «sustituir a Yolanda Díaz» o «liderar a la izquierda»., sino servir de apoyo para coordinarles. Y ante ese «fracaso», palabra que mencionó repetidamente durante la entrevista, deseó que «este vodevil acabe». El plazo termina esta medianoche.

Negociación con Podemos en Madrid

Mientras no expira ese margen, desde el Frente Amplio continúan las llamadas a la unidad. El diputado autonómico de Más Madrid y número uno de la coalción en esta circunscripción, Emilio Delgado, utilizó también la cadena pública para recordar que su organización ofreció a la candidata de Podemos, Irene Montero, un puesto de salida «entre el número dos y el tres» en la lista por Madrid que le garantizaría representación en el Congreso. «Está a su disposición», señaló.

«Hemos sido extremadamente generosos con Podemos en Madrid. Se le está ofreciendo un puesto de salida, integración en los equipos. Hemos cambiado los cabezas. Parafraseando el refrán, diría que dos no se entienden si uno no quiere», expresó Delgado.

En RNE, la líder del Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, tendió también la mano a Podemos y al resto de organizaciones de izquierda para que actúen con «responsabilidad» y se sienten a negociar, a pocas horas de que se cumpla el plazo para registrar las coaliciones electorales. Reconoció que una candidatura única para toda España es «muy difícil» de alcanzar al no existir reuniones con Podemos, y admitió que concurrir por separado a las elecciones «sería un desastre».

Y contra la tesis defendida por los morados de alcanzar pactos en función de cada territorio, Martínez Barbero, rechazó construir esa unidad «a cachitos» mediante acuerdos provinciales. «Esto no se hace así. La unidad se construye haciendo acuerdos a nivel estatal», advirtió.