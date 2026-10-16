Las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos fracasan y no habrá lista única

La candidata de Podemos en Madrid, Irene Montero. Diego Radamés | EUROPAPRESS

No habrá lista única entre la izquierda alternativa al PSOE el 29 de noviembre. «Hemos perdido toda esperanza», manifestaban anoche desde las tensas negociaciones entre el Frente Amplio y Podemos, que se prolongaron hasta la medianoche, momento en el que se cerró el plazo legal para presentar coaliciones. La coalición que integra a Sumar, Más Madrid, En Comú e Izquierda Unida intercambió ofertas y contraofertas con Podemos que no fructificaron. Ambos se enfrentarán no solo en Madrid y Barcelona, como estaba previsto, sino en la mayoría de circunscripciones salvo las de Canarias y Comunidad Valenciana.

Cuando faltaban dos horas para que expirase el plazo, el Frente Amplio le envió a Podemos una propuesta por escrito garantizándoles un puesto de salida prioritario en Madrid y Cataluña. Esta opción aseguraría que Irene Montero fuese en segundo lugar tras Emilio Delgado. Sin embargo, la formación morada rechazó la oferta, que implicaba a su vez romper el acuerdo de Podemos con ERC. La contraoferta de los de Montero, a partir de las once de la noche, contemplaba pactos en todas las provincias salvo Madrid y Barcelona, pero Izquierda Unida se opuso, según las fuentes consultadas.

Así, Frente Amplio y Podemos competirán entre ellas en Madrid y Barcelona, donde Ada Colau encabezará el cartel de la coalición. Enfrente, Gabriel Rufián liderará en ERC una lista en esta provincia con presencia testimonial de miembros de Podemos, con casi nula presencia territorial en Cataluña pero capaces de alcanzar un pacto de colaboración que lleve al candidato republicano a apoyarles en el resto del Estado. Las dos son las circunscripciones con un reparto de escaños más proporcional, por lo que la división podría llegar incluso a beneficiarles. Rosa Díez fue diputada de UPyD en el 2008 con solo el 3,7 % de los votos, por ejemplo.

Esa proporcionalidad se pierde en el resto de territorios, donde Frente Amplio y Podemos sí alcanzaron algún pacto puntual para concurrir juntos. Aunque en muchos puntos, como Galicia, la alianza estaba supeditada a lo que ocurriese en Madrid. Al malograrse, solo hubo acuerdos en Canarias y en la Comunidad Valenciana, a pesar de las reticencias entre Compromís e Izquierda Unida. También hubo pactos con Chunta, en Aragón, y en Baleares, ambos sin Podemos. Los morados tampoco entraron en la ecuación de Por Andalucía. En esta comunidad habrá tres candidaturas de izquierdas, con los morados al margen de esta última coalición y Adelante Andalucía.

Las alianzas fueron validadas por las bases de Podemos, así como las primarias en las que Irene Montero venció sin rivales para ser candidata por Madrid. A pesar de ser abiertas a toda la ciudadanía, solo obtuvo 24.136 votos. En la propuesta para entrar a Sumar hace tres años votaron el doble de personas.

Rufián pide disculpas

La falta de entendimiento se vino mascando a lo largo del día de ayer pese a la presunta predisposición a la unidad de todas las partes implicadas. Hablaron en radio y televisión Ada Colau, el líder de los comunes, Ernest Urtasun, y la de Sumar, Verónica Martínez Barbero. También el secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, todos ellos apelando a alianzas.

Con mayor pesimismo el promotor fallido de la unidad de las izquierdas alternativas al PSOE, Gabriel Rufián, en una entrevista en RTVE. «Cada día pienso en irme porque he fracasado [...]. Si al final esto queda así, es un fracaso», comenzó el republicano. «Con estos bueyes tenemos que arar», sintetizó ante un panorama electoral poco esperanzador para unas izquierdas que competirán entre ellas en las urnas por la falta de acuerdos entre sus dirigentes, y tras dos semanas de negociaciones que definió como «espectáculo dantesco».

«Quiero que a todas las izquierdas les vaya bien en estas elecciones. Sean independentistas, autonomistas, estatales o mediopensionistas, me da igual. Pero la suma no da, repito, es que la suma no da», resumió.

Historial de desencuentros

Las tiranteces públicamente mal disimuladas durante los últimos días ya anticipaban el fracaso de las negociaciones. Solo transcurrió semana y media desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Once días en los que se sucedieron constantes llamadas a la unidad desde todas las organizaciones sin que estas se pusieran de acuerdo, enredadas únicamente en un debate de sillas sin poner sobre la mesa qué propuestas les distinguían o, simplemente, qué iban a ofrecer al electorado. Lo que el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, definió como «fulanismo».

Tomó primero la iniciativa el Frente Amplio, una coalición que recogía los restos de Sumar, pero esta vez mucho más reducida al solo albergar al propio Movimiento Sumar, ya constituido como partido con esas siglas, Izquierda Unida, Más Madrid y En Comú. Podemos seguía su propio camino y abría un proceso de primarias reducido a mero trámite. Tanto, que desde un inicio solo se esperaba a Irene Montero como candidata, que terminó siendo la única aspirante en esas primarias que finalizaron el jueves.

Las deslealtades en uno y otro bando no tardaron en aflorar. En el Frente Amplio, dos días después de su lanzamiento, Más Madrid rompió los equilibrios entre las cuatro organizaciones al plantear a Ada Colau como candidata en Barcelona a cambio de controlar la lista en la capital, con Mónica García al frente y copando los tres siguientes puestos de la candidatura. Este paso se comunicó sin consultar con Sumar ni Izquierda Unida, cuyas ejecutivas se encontraban reunidas al tiempo que Más Madrid hacía público este movimiento.

La decisión de Más Madrid generó malestar en la coalición, pero el resto de organizaciones terminaron apoyando también la candidatura de Colau y aceptando que la formación regional encabezase la lista en la capital, solo que terminaría siendo Emilio Delgado quien figurase en primer lugar.

Podemos también acortó tiempos sin respetar la decisión de su militancia, y anunció el acuerdo con Gabriel Rufián días antes de que comenzasen las primarias.

El Frente Amplio insistió en la integración hasta el último minuto a Podemos, que replicaba con hacer una consulta abierta a la ciudadanía que lo decidiese. Colau llegó a mostrarse dispuesta a echarse a un lado y a rebautizar las siglas de la coalición a cambio de encontrar un punto de acuerdo con los morados. Pero nada.

Las últimas maniobras de Podemos estaban enfocadas en dejar fuera de juego a Sumar, lanzando las invitaciones a cuajar alianzas únicamente a Izquierda Unida. Curiosamente, estos últimos acabaron rechazando a Podemos.