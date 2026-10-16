Junts tacha al Gobierno de «corrupto» y dice que Sánchez es capaz de todo para seguir

Cruset (a la izquierda), junto a Rufián (a la derecha) y Belarra (detrás, a la derecha), este viernes durante la primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso. J.J. Guillén | EFE

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, afirmó este viernes que el Gobierno de coalición ha sido «un fracaso» y ha demostrado estar «corrupto hasta la médula», y añadió que Pedro Sánchez —investido con los votos de la formación independentista— es «capaz de absolutamente todo» para seguir «un día más» en la Moncloa.

Cruset lanzó este alegato en la Diputación Permanente del Congreso, en el debate de un decreto ley del Gobierno sobre las ayudas a afectados por la dana del 2024, que causó casi 300 víctimas mortales en Valencia.

«Su Gobierno pasará a los libros de historia como un fracaso, incapaz de sacar adelante sus principales leyes y que ha hecho de la mentira su manera de gobernar», proclamó, recordando leyes pendientes como la financiación autonómica y el traspaso del servicio de cercanías de Cataluña (Rodalies).

Los verdaderos buitres

El diputado del partido liderado por Carles Puigdemont hizo mención igualmente a las investigaciones judiciales sobre el PSOE para concluir que el Gobierno está «corrupto hasta la médula» y tiene decenas de cargos en prisión. También reprochó al Ejecutivo la regularización de inmigrantes, lo que considera «un efecto llamada sin precedentes», y la falta de control fronterizo en Ceuta y Melilla.

Paralelamente, acusó a los socialistas de ser «los verdaderos buitres» de los desahucios y les echó en cara que aprovechen la disolución de las Cortes para tratar de sacar adelante en la Diputación Permanente los decretos de vivienda que fueron derogados por el Pleno al carecer de apoyo.

«Un Gobierno sin ningún tipo de escrúpulos a la hora de abusar del Congreso y del mandato popular que lo configuró —añadió—. ¿Ustedes son conscientes del daño permanente que causarán a esta institución y de la autopista que dejan abierta a la extrema derecha para los próximos tiempos?».

El CIS también es corrupción

Cruset cargó directamente contra el presidente Sánchez, «alguien que es capaz de todo, absolutamente todo, para ganar un día más en el poder», y descalificó las encuestas del CIS: «Eso también es corrupción: utilizar dinero público para intentar alterar la percepción de la gente», señaló.

La diatriba de Junts fue respondida por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien consideró «miserable» que se diga que su partido ha apoyado al Gobierno de coalición «a cambio de nada», y recordó que el pacto de investidura incluyó la ley de amnistía que permitió sacar de la cárcel a los políticos procesados por el referendo ilegal del 2017, también de Junts. «Es una vergüenza —denunció—. Ojalá se hundan en las encuestas, que es lo que merecen».