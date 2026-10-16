Italia prorroga una semana los controles Schengen a la espera de coordinar con España medidas sustitutivas

Controles en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma Mariano Rojas | EFE

El Gobierno italiano ha decidido prorrogar una semana los controles Schengen con España que impuso a raíz de la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, si bien con la perspectiva de coordinar con España su supresión cuando acabe ese plazo, ya que para entonces también expirará la contramedida aprobada por el Ejecutivo español.

Fuentes italianas consultadas por Europa Press han explicado que los ministros del Interior de los dos países trabajarán durante la próxima semana para «valorar juntos medidas cooperación sustitutivas». A su vez, fuentes de la delegación española en Bruselas, donde se está celebrando una cumbre de líderes en la que participan tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han confirmado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, trabajarán a lo largo de esta semana para «proceder a la eliminación» de los controles.

La introducción recíproca de controles comenzó por parte de Italia a comienzos de agosto después de la crisis de Ceuta y por una cuestión de «seguridad nacional». Esa suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, que en cualquier caso son aleatorios. La suspensión de la adhesión de Italia al espacio Schengen, decidida tras la crisis migratoria en Ceuta, expiraba anoche después de que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó el 30 de septiembre de nuevo los controles fronterizos y habló de «cuestiones críticas» que aún persisten debido a la «situación en el enclave español de Ceuta».