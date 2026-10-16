El Gobierno insiste en las buenas relaciones con Rabat tras la visita real

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo este jueves Pablo Garrigós | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló este jueves a seguir manteniendo una relación constructiva con Marruecos tras la visita de los reyes a Ceuta, que consideró «un paso hacia la normalidad» en la ciudad autónoma. Al preguntarle por la visita de los monarcas y por si le preocupaba una posible reacción de Marruecos, recalcó que se trata de «un paso más» para recuperar la normalidad en Ceuta tras la situación que vive desde finales de julio a consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes del país vecino.

Consideró que se trata de un reconocimiento de la proximidad de todas las instituciones y de la estructura del Estado a dos ciudades españolas, Ceuta y Melilla, que están, dijo, «muy próximas al corazón de todos los españoles».

Los buques, un hecho puntual

Tras recordar las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado martes para ayudar a Ceuta, subrayó que desde el 10 de agosto han retornado ya más de 12.000 personas a Marruecos. Sin embargo, no hizo comentarios sobre una posible reacción de este país a la visita de los reyes.

Respecto a la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta durante la avalancha en la frontera, el presidente reiteró que «fue un hecho puntual» y aseguró que él ha sido «absolutamente transparente desde el principio de la crisis».