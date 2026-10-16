Feijoo exige medidas diplomáticas contra Marruecos por «varias invasiones» en aguas españolas

Alberto Núñez Feijoo, durante la presentación de su equipo de campaña en Génova. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo sigue decidido a impedir que el Gobierno entierre y despache como un asunto sin importancia las incursiones de naves marroquíes en aguas españolas durante, al menos, los días del asalto masivo a la frontera de Ceuta el pasado verano.

El líder de la oposición reclamó este viernes al Ejecutivo que despliegue a la Armada en la zona, que convoque a la embajadora de Marruecos y que llame a consultas al embajador español en Rabat, un gesto que en lenguaje diplomático indica que las relaciones bilaterales se encuentran en un momento crítico.

La escalada en la exigencia de una respuesta a lo que la oposición interpreta como una clara provocación de las autoridades marroquíes se produce después de que el diario ABC haya publicado, citando fuentes policiales, que, tras la histórica visita de los reyes a Ceuta y Melilla, una patrullera marroquí invadió este jueves aguas españolas en la costa de la primera de las dos ciudades autónomas durante horas. Hasta el momento, el líder del PP se había quedado en reclamar la comparecencia de Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso, además de prometer una investigación si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre.

«Varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme», argumentó Feijoo este viernes en un mensaje en redes sociales que cuestiona los argumentos ofrecidos hasta el momento por el propio jefe del Ejecutivo y algunos de sus ministros. «España no se vende. España se defiende».

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Sánchez admitió, en una conversación informal con periodistas durante la recepción por el 12 de Octubre en el Palacio Real, que una fragata y varias patrulleras marroquíes se habían adentrado en aguas españolas los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la avalancha de más de 70.000 personas procedentes del país norteafricano en Ceuta; una cuestión de la que no informó al Congreso el pasado 3 de septiembre, en el pleno monográfico sobre el ataque contra la ciudad autónoma, y que fue desvelada el mismo lunes por el diario El País. El presidente, en todo caso, quitó importancia al asunto.

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El Ejecutivo esgrime que esa incursión no tuvo «nada que ver» con el asalto a la frontera y que se resolvió rápidamente mediante el diálogo con las autoridades del país vecino, a pesar de que, según lo publicado, las intromisiones del buque de guerra y las patrulleras se prolongaron durante los primeros días de agosto y forzaron el despliegue de refuerzos de la Armada española, como el buque de acción marítima Rayo y la posterior rotación de las fragatas Santa María y Navarra, para asegurar la soberanía de las aguas. El presidente insistió este jueves en Bruselas, aun así, en que la prueba de que fue algo puntual es que «durante estos últimos meses no ha sucedido ningún hecho como ese».

«Buena vecindad»

Fuentes de la Moncloa replican ahora además a la exigencia de Feijoo que «ni a la Guardia Civil ni a la Armada les consta que se produjeran incidentes después de los días 30 y 31». El Gobierno defiende que es habitual que en el «ámbito de buena vecindad» en el Estrecho se crucen en ocasiones las líneas y que el asunto suele resolverse con un aviso entre las Armadas. «La coordinación —subrayan las citadas fuentes— es buena y constante».

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También matizan que no es lo mismo una incursión de una fragata, un buque de guerra con sistemas precisos de navegación, que una de las lanchas patrulleras que suelen estar al borde de las aguas, que en ocasiones pueden rebasar los límites incluso sin darse cuenta. Algo que confirman fuentes de la Guardia Civil.

«Lo que ha hecho Feijóo, líder de la oposición y candidato a la presidencia del Gobierno, pidiendo abrir una crisis diplomática con el país vecino —reprochan en el Ejecutivo— es una irresponsabilidad».