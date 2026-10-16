Exteriores retiene los datos de la ley de nietos y no envía la información al Censo para la suspensión del voto

Personas esperando a acreditar en la embajada de México ser descendientes de exiliados. Sáshenka Gutiérrez | EFE

La Oficina del Censo no ha recibido aún información actualizada sobre los 163.000 nacionalizados a los que el Tribunal Supremo (TS) les ha suspendido cautelarmente el voto mientras resuelve sobre el alcance de la ley de nietos. La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, que pertenece al Ministerio de Exteriores, no le ha trasladado todavía esos datos sobre quiénes son los afectados por las medidas del Supremo, cuáles de ellos han certificado que son nietos o hijos de exiliados y, en general, quienes cumplen o no con la ley, según publica El Mundo.

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El pasado 10 de septiembre el Supremo ordenó llevar a cabo este trámite, pero en el tribunal no se han recibido todavía ningún datos no informatizados, que son la práctica totalidad. Han pasado 37 días de la notificación y el tribunal ha puesto en conocimiento este hecho de la Oficina del Censo a la Junta Electoral Central. El alto tribunal recuerda que la Administración no puede alegar la imposibilidad de cumplir con esta tarea por su ingente volumen, y que hay que movilizar para ello cuantos recursos se necesiten.

El hecho tiene enorme trascendencia ya esos 163.000 nacionalizados afectados no podrán votar en los comicios salvo que los consulados españoles en el extranjero acrediten que son descendientes de exiliados. Y sin los datos que debe aportar Exteriores no podrán votar, ya que no se cumplen los requisitos que demanda el Supremo.

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Fuentes de Exteriores señalaron a El Mundo que la Oficina del Censo Electoral tiene únicamente los datos de la plataforma informática sobre 70.000 nacionalizaciones del 2025 y el 2026. La falta de información es crucial. De hecho, el propio Supremo ya argumentó el pasado lunes que la ausencia de datos gubernamentales sobre cómo se estaba ejecutando la medida cautelar es lo que impone mantener la decisión inicial y seguir impidiendo que esas personas puedan votar.

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El Gobierno, a través de la Abogacía, había alegado que la inminencia del 29N hacía casi imposible en la práctica la ejecución de la medida cautelar adoptada el pasado 10 de septiembre por el Alto Tribunal, pero el TS rechaza este argumento. También la Fiscalía reclamaba revocar la suspensión, resaltando que en los intereses en conflicto debía prevalecer el derecho a voto. Y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos, entidad que agrupa a españoles nacionalizados, presentó el jueves alegaciones ante el Supremo contra el auto que mantiene la suspensión del derecho al voto.