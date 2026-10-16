La Diputación Permanente vota este viernes la prórroga del escudo social en su primera reunión

Una vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Chema Moya | EFE

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el organismo que se reúne cuando las Cortes están disueltas, dará previsiblemente este viernes luz verde a la prórroga del escudo anticrisis del Gobierno por la guerra de Irán. «Pido a los partidos un apoyo amplio», señaló desde Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con el visto bueno de la Cámara Baja, estas medidas, que incluyen, entre otras, rebajas fiscales en materia energética, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre, pero el Ejecutivo trabaja ya para prorrogarlas más allá antes de que expiren pese a que para entonces estará en funciones. Así lo insinuó ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, en RTVE.

Si el Ejecutivo no aprueba una nueva prórroga, a las 0.01 horas del 1 de enero del 2027, tras la última campanada y la última uva, desaparecerán la bonificación de los carburantes; las ayudas directas al transporte, al campo y a la pesca; los descuentos reforzados del bono social; la prohibición de despedir en empresas que reciban ayudas, y la bonificación del 80 % en los peajes eléctricos.

A preguntas sobre la posibilidad de aprobar nuevas medidas antes de las elecciones para que entren en vigor a partir de enero, Cuerpo recordó que el Gobierno ya ha acometido dos prórrogas del escudo anticrisis mediante paquetes trimestrales y puede que no sean las únicas. «Vamos actualizando sabiendo que vamos a mantener el apoyo en estas circunstancias difíciles», aseguró el vicepresidente primero, aunque sin concretar qué ayudas podrían extenderse al 2027 ni cuándo se aprobaría una nueva prórroga.

Por ahora, una de las principales incógnitas es qué ocurrirá con la bonificación de los carburantes ya no el año que viene, sino en diciembre. El descuento actual de 20 céntimos por litro de gasolina y gasóleo se mantendrá durante noviembre, después de que la subida interanual de ambos combustibles superara el 15 % en septiembre, el umbral que activa la cláusula de salvaguarda. Sin embargo, si esta no vuelve a activarse, la bonificación se reducirá a ocho céntimos por litro en diciembre, antes de desaparecer por completo el 1 de enero si no se aprueba una nueva prórroga, según confirmaron a este periódico fuentes del ministerio.

El principal obstáculo es el calendario político. Las elecciones generales están convocadas para el próximo 29 de noviembre, por lo que cualquier decisión que se adopte después de esa fecha y antes de la formación de un nuevo Ejecutivo corresponderá a un Gobierno en funciones. Sus movimientos, sin embargo, están limitados por la ley, que restringe su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo que concurran razones de urgencia acreditadas o motivos de interés general que justifiquen nuevas actuaciones.