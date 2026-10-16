El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos

Imagen de archivo de una urna electoral MARCOS CREO

El Defensor del Pueblo reabrió de forma sorpresiva a última hora de este viernes una puerta que el Gobierno había dado prácticamente por cerrada: la posibilidad de que los miles de españoles nacionalizados por la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha suspendido el derecho al voto puedan participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Ángel Gabilondo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional acompañado de una petición de medidas cautelarísimas, una fórmula excepcional que permitiría levantar las restricciones antes de los comicios sin esperar a que se resuelva definitivamente el conflicto. La iniciativa llega después de que Moncloa admitiera que apenas tenía margen para combatir la decisión judicial y remitiera a los propios afectados la posibilidad de recurrirla.

La intervención de Gabilondo, anunciada en un comunicado difundido poco antes de las 22.00 horas, introduce así un giro inesperado en una batalla jurídica que parecía sentenciada desde el pasado lunes. Aquel día, en plena festividad del 12 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó los recursos de la Abogacía del Estado y ratificó la suspensión del sufragio a una parte de quienes habían adquirido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática.

El Ejecutivo había recibido la resolución con un evidente malestar, pero también con resignación. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, criticó el martes las consecuencias de la decisión y defendió el derecho al voto de los nuevos españoles. Sin embargo, Moncloa consideraba muy difícil acudir directamente al Constitucional y apuntaba que esa vía correspondía a los ciudadanos perjudicados, que podían denunciar individualmente la vulneración de sus derechos fundamentales.

Gabilondo ha encontrado, sin embargo, una salida institucional a ese aparente callejón sin salida. La Constitución, en su artículo 162, y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el 46, reconocen expresamente al Defensor del Pueblo legitimación para interponer recursos de amparo, al igual que al Ministerio Fiscal. Puede hacerlo aunque no haya participado en el procedimiento judicial anterior y sin necesidad de que cada uno de los afectados tenga que acudir por su cuenta al tribunal de garantías.

La decisión, según explica la institución, responde a las peticiones que había recibido de particulares y entidades y al análisis de los autos del Supremo del 12 de octubre. El comunicado confirma que solicita una respuesta urgente sobre la suspensión del derecho fundamental al sufragio, aunque no precisa los argumentos jurídicos concretos que desarrolla la demanda.

El calendario electoral convierte ahora la petición de Gabilondo en una carrera contrarreloj. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permite suspender los efectos de las resoluciones impugnadas cuando su ejecución pueda causar perjuicios irreparables y hacer perder al recurso su finalidad. En circunstancias de urgencia excepcional, los magistrados pueden acordar medidas provisionales sin escuchar previamente a las demás partes.

Si el Constitucional acepta esa petición, podría dejar temporalmente sin efecto las restricciones del Supremo y permitir que los afectados voten el 29 de noviembre mientras examina el fondo del asunto. También puede rechazar las cautelarísimas, mantener la suspensión o adoptar alguna medida de alcance más limitado. La presentación del recurso, por sí sola, no altera la situación de los electores.

La urgencia tiene cifras y fechas concretas. El censo quedó cerrado el pasado 1 de agosto, cuando figuraban inscritos 163.020 españoles que habían adquirido la nacionalidad mediante la modalidad de la ley ahora cuestionada. La Junta Electoral Central acordó el jueves enviar la documentación electoral a todos los españoles residentes en el extranjero, incluidos los afectados por la suspensión, aunque con una advertencia de que recibir las papeletas no garantiza poder votar. Los envíos están previstos entre el 24 y el 30 de octubre.

Certificado consular

El Supremo exige que, para ejercer el sufragio, estos ciudadanos obtengan una certificación consular que acredite el exilio de sus ascendientes sin recurrir a la presunción introducida administrativamente en 2022. La medida afecta a personas cuya nacionalidad española sigue siendo plenamente válida, pero cuyos derechos electorales han quedado provisionalmente suspendidos.

La Sección Cuarta confirmó el lunes esas restricciones por cinco votos contra uno. La mayoría sostiene que existe un «peligro fundado, real y serio» para la transparencia electoral si se permite votar con un censo cuya formación está cuestionada judicialmente. En septiembre ya había advertido de que la interpretación administrativa de la ley «no parece ajustarse» al texto aprobado por las Cortes, aunque todavía no ha dictado sentencia sobre el fondo.

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El origen del conflicto está en la instrucción de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Aquella disposición amplió la interpretación de los beneficiarios de la ley de nietos y estableció una presunción de exilio para quienes abandonaron España entre julio de 1936 y diciembre de 1955.

Iustitia Europa, Vox y Hazte Oír consideran que esa interpretación permitió conceder la nacionalidad a descendientes de emigrantes que no acreditaron las causas de exilio previstas legalmente. Sus recursos cuestionan también la actuación de la Junta Electoral Central, que en julio se declaró incompetente para revisar las nacionalizaciones. Cuatro de sus vocales discreparon mediante un voto particular en el que denunciaron que la instrucción contenía disposiciones contrarias a la ley.

La magistrada del Supremo María Alicia Millán también se ha desmarcado de sus cinco compañeros. En su voto particular del 12 de octubre defendió que la convocatoria electoral obligaba a reconsiderar unas restricciones que podían impedir definitivamente votar a ciudadanos españoles. La Fiscalía había solicitado igualmente que se valorara aplazar su ejecución durante este proceso electoral.

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Entretanto, el Supremo ha ordenado publicar sus resoluciones en el BOE y en los tablones consulares para permitir que los afectados comparezcan en los procedimientos judiciales. Dispondrán de cinco días hábiles desde la publicación oficial para personarse con abogado y procurador.