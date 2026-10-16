El CNI desmonta ante la jueza la versión del Gobierno: Marruecos sabía del asalto a Ceuta y lo permitió

Vista de la playa de El Trampolín, en Ceuta, el pasado 14 de agosto. Reduan | EFE

Marruecos sabía lo que iba a ocurrir en Ceuta. Conocía los preparativos del asalto masivo del 30 de julio, había recibido una alerta urgente de los servicios secretos españoles y estaba al corriente de las convocatorias que circulaban por las redes sociales. Sin embargo, sus fuerzas de seguridad mantuvieron una «actitud de pasividad» que permitió que decenas de miles de personas desbordaran la frontera española. Así lo ratifica el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe remitido a la magistrada María Tardón que pone en entredicho dos argumentos esgrimidos por el Gobierno para defender su gestión de la crisis: la colaboración ejemplar de Marruecos y la supuesta ausencia de advertencias concretas sobre el asalto. Los espías revelan, además, que mantuvieron contactos con el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta —el ya dimitido Gonzalo Sanz— el 27, 28 y 29 de julio, y que en esta última jornada alertaron expresamente de una convocatoria para asaltar la frontera al día siguiente.

La conclusión de los servicios secretos contradice especialmente los reiterados elogios del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la cooperación marroquí. El CNI describe una respuesta insuficiente, tardía y marcada por la pasividad. También documenta los avisos trasladados a Rabat, a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil.

«Previamente a la entrada masiva en Ceuta, se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que llamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo».

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El documento, de 24 páginas, fechado el 14 de octubre, firmado por la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y al que ha tenido acceso este periódico, atribuye la nula respuesta marroquí a una decisión de sus responsables: garantizar la seguridad de Mohamed VI, que participaba en las celebraciones de la Fiesta del Trono en el Palacio de Rincón, antes que contener la avalancha.

«La insuficiencia e ineficacia del dispositivo de control fronterizo marroquí sería achacable a que sus autoridades dieron prioridad a asegurar que los fastos de la Fiesta del Trono celebrados en el Palacio de Rincón transcurrieran sin incidentes por encima de evitar una entrada masiva de migrantes a Ceuta», recoge el informe.

El contraste con las explicaciones del Gobierno es notable. Grande-Marlaska defendió el 28 de agosto ante el Congreso que la colaboración con Marruecos había sido «sostenida y eficaz» y que «volvió a evidenciarse en la respuesta a los acontecimientos del 30 de julio». También aseguró que «en todo momento existió una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes».

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Los espías sostienen, por el contrario, que las autoridades del reino alauí eran «absolutamente conocedoras de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares» y del «relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos».

El 29 de julio, el CNI remitió una alerta urgente a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí, y a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), responsable de la seguridad interior. La comunicación identificaba los grupos de Facebook y WhatsApp que preparaban una entrada masiva por tierra y mar para las 20.00 horas del día siguiente, aprovechando las celebraciones oficiales.

Dos grupos de Facebook, «Ceuta Fnideq» y «Hraga Ceuta», reunían unos 180.000 seguidores. Los llamamientos se extendieron por TikTok, Instagram y grupos cerrados de mensajería. Las autoridades marroquíes también habían detectado desplazamientos extraordinarios hacia Castillejos.

Reconstrucción

El informe reconstruye el desbordamiento. El 29 de julio, Marruecos registró un incremento notable de migrantes interceptados y reforzó las Fuerzas Auxiliares próximas al Tarajal. Durante la noche siguieron llegando personas. Hacia las ocho de la mañana del día 30 comenzaron las travesías a nado y alrededor de las once se produjo la avalancha.

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La Gendarmería Real estableció controles en la carretera A-7, entre Tetuán y Castillejos, pero resultaron insuficientes. La concentración de vehículos y peatones provocó incluso atascos.

«A nivel operativo, tal y como ya se ha señalado, no se observó una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, lo que provocó la entrada masiva a Ceuta alrededor de las 11.00 h», afirma el CNI.

La inteligencia española sitúa otro momento decisivo al mediodía: «A las 12.00 h de la mañana, y tras la ventana temporal de máxima afluencia de personas, las autoridades marroquíes son conscientes de que aún no cuentan con el refuerzo necesario de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y FAUX y optan por una actuación pasiva evitando el uso de la fuerza».

Los primeros antidisturbios llegaron hacia las 13.30 horas, cuando miles de personas habían alcanzado territorio español. El CNI insiste en que las fuerzas marroquíes «mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis» y describe un «insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad, que llevó al desbordamiento de su dispositivo».

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Según los espías, las autoridades marroquíes «decidieron dar prioridad a garantizar la seguridad del desarrollo de las celebraciones de la Fiesta del Trono en la cercana localidad marroquí de Rincón, dado que el rey Mohamed VI se encontraba presente en el palacio de dicha localidad en el que se estaban produciendo los actos».

«Esto produjo que la llegada de inmigrantes de forma descontrolada al entorno de Ceuta se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes».

El CNI precisa que «solo se comenzaron a aplicar medidas más contundentes, como detenciones, traslados al interior y uso de medios disuasorios, cuando ya se había producido el pico de entradas por tierra y mar a Ceuta».

El informe también cuestiona el discurso gubernamental sobre los avisos previos. Pedro Sánchez sostuvo que nadie había previsto una avalancha de aquellas dimensiones. El CNI tampoco afirma haber anticipado el volumen final, pero acredita una advertencia específica sobre un asalto por tierra y mar, con fecha y hora concretas.

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Los servicios secretos certifican contactos con el entonces jefe de Gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz, los días 27, 28 y 29 de julio. El último día enviaron mensajes a las 11.18 y 13.52 horas y mantuvieron una llamada a las 21.34. En uno de los avisos señalaron: «En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20 h». También alertaron a la Unidad Central Especial número 3 de la Guardia Civil a las 13.53 y mediante una llamada a las 14.41.

«El CNI tiene constancia de que efectivamente fue recibida por el JGAB DELGOB (jefe del Gabinete de la Delegación del Gobierno de) Ceuta y por los puntos de contacto con el CNI designados por la UCE-3, en las fechas y momentos señalados, para que la trasladaran a sus responsables jerárquicos con el objetivo de que tuvieran conocimiento».

La confirmación adquiere relevancia tras la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Su antiguo jefe de Gabinete sostiene que le trasladó los avisos, mientras que el exdelegado niega haberlos conocido en esos términos. Tardón investiga la transmisión de las alertas y las medidas adoptadas. La juez en las últimas horas ha dado un plazo "improrrogable" de tres días a la Policía para que presente su informe.