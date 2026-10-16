La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por presuntas coacciones a Begoña Gómez en un restaurante

El agitador ultra Vito Quiles, el pasado 7 de abril antes de su declaración en calidad de querellado por un delito de revelación de secretos por difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en redes sociales. Adrián Masa de Vega | EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación contra el periodista y agitador Vito Quiles por las presuntas coacciones a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, durante un enfrentamiento ocurrido el pasado 29 de abril en un restaurante de Las Rozas. La sección Cuarta ha revocado el archivo acordado por un juzgado de Majadahonda al considerar que existen indicios suficientes para investigar si la actuación del supuesto comunicador restringió la libertad de movimientos de Gómez, que terminó abandonando el establecimiento tras ser abordada mientras se encontraba con otras personas.

La decisión judicial supone un nuevo giro en el enfrentamiento que ambos mantienen en los tribunales y que ha desembocado en procedimientos cruzados. Mientras Gómez denunció al periodista por lo ocurrido en el restaurante, Quiles se querelló posteriormente contra ella por una posible denuncia falsa. Esta segunda causa se tramita en el Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda, que ha citado a ambos para el próximo 23 de octubre.

En su resolución, la Audiencia considera que el juzgado instructor se precipitó al descartar cualquier relevancia penal en los hechos denunciados por Gómez. Los magistrados sostienen que las grabaciones incorporadas al procedimiento y el atestado policial ofrecen elementos que justifican continuar la investigación por un posible delito de coacciones, previsto en el artículo 172 del Código Penal.

La sala subraya especialmente las circunstancias en las que se produjo el encuentro. «Todo parece indicar que no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito cuando la denunciante se encontraba en un lugar público, aunque realizando una actividad privada en un ámbito reservado», señala textualmente el tribunal.

El incidente tuvo lugar el 29 de abril, cuando Quiles entró en un restaurante de Las Rozas, cámara en mano, y se dirigió directamente a la mujer de Pedro Sánchez para formularle preguntas. Gómez estaba sentada a una mesa acompañada de otras personas. La irrupción provocó la intervención de los integrantes de su dispositivo de seguridad y terminó con la salida de la esposa del presidente del establecimiento.

Entre quienes acompañaban a Gómez se encontraba Blanca María Juan de Castro, amiga de la esposa de Sánchez y antigua coordinadora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que esta codirigió en la Universidad Complutense de Madrid hasta el 2024.

Su intervención en el restaurante tuvo especial protagonismo. Según se recogía en la resolución que inicialmente archivó la denuncia, fue Juan de Castro quien protagonizó el principal acometimiento físico contra Quiles para expulsarlo del establecimiento, un episodio que quedó reflejado en las imágenes del enfrentamiento.

La denuncia presentada por Gómez atribuía al comunicador una actuación intimidatoria que habría incluido episodios de contacto físico. Sin embargo, el examen de las grabaciones no permitió acreditar que Quiles la zarandeara ni que le pasara un brazo alrededor para impedirle abandonar el local.

Estos extremos fueron determinantes para que el juzgado acordara el 12 de mayo el sobreseimiento provisional de las actuaciones. La resolución inicial descartó la existencia de indicios suficientes de delito a partir de las imágenes disponibles y de las circunstancias del enfrentamiento.

La representación de la esposa del presidente recurrió el archivo al considerar que el juzgado había cerrado precipitadamente la investigación. El ministerio fiscal respaldó sus argumentos y se adhirió al recurso de apelación.

La Audiencia comparte ahora esa posición. Aunque admite que las grabaciones no acreditan los contactos físicos inicialmente denunciados, entiende que la posible existencia de coacciones exige examinar otros aspectos del episodio.