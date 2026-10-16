El alcalde de Pamplona acusa a Vito Quiles de provocar los disturbios con su visita

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una imagen de archivo. Iñaki Porto | EFE

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), denostó este viernes los altercados del jueves en la capital navarra, durante un acto de Vito Quiles. Dijo tener «muy claro» que hubo «provocación y fascismo», como acusación velada al agitador, quien a su juicio «eligió Pamplona porque es una cuidad profundamente antifascista».

«Tengo muy claro de dónde vino la provocación, porque esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas. Esto va de provocación y va de fascismo. Y el fascismo no es una idea, sino que es precisamente la negación de las ideas», subrayó, contundente. Como prueba esgrimió el mensaje con el que el agitador anunció su visita a través de la red social X, acompañado de un llamamiento «a la aniquilación de los zurdos de mierda».

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Asiron ahondó en el tema durante la presentación de un Congreso Internacional de Pelota Vasca. Cuando le preguntaron por los incidentes, respondió que «como alcalde de Pamplona en modo alguno» los avalará, más aún cuando se registraron heridos y daños en el mobiliario urbano. Tres personas permanecen detenidas en relación con esos sucesos.

«Esto, evidentemente, es algo que no se puede avalar ni en nombre de la libertad de expresión ni en nombre absolutamente de nada. Esto es algo que hay que denunciar», consideró.

Además, apuntó que Quiles no eligió «porque sí» la capital navarra para este acto con el que inicia una gira por 15 ciudades. «Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista y porque hay en marcha un proceso, un proyecto de convivencia entre diferentes».

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En todo caso, Asiron se mostró partidario de «hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio», al igual que el jueves hicieron quienes se concentraron en la plaza del Castillo contra Quiles, en lo que definió como «un muro social, diverso, plural, que de manera contundente y estrictamente democrática denunció el fascismo». «Ese es, desde luego, mi modelo y por eso yo también estuve allí en la plaza del Castillo», zanjó.