El alcalde de Algeciras, citado como investigado por sus presuntos delitos sexuales

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce preside un pleno el pasado mes de diciembre Nono Rico | EUROPAPRESS

El juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer llamó a declarar el próximo 23 de octubre al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. La citación llega a raíz de una joven militante popular que denunció tocamientos por parte del regidor en su despacho de la alcaldía el pasado mes de julio.

La jueza citó también como testigo —un día antes, el 22 de octubre— al concejal Jacinto Muñoz, secretario general del PP de Algeciras y candidato a sustituir a Landaluce como alcalde si se aprueba la moción de censura que él y otros 11 ediles populares, con el apoyo de Vox, impulsaron después de que dos militantes del partido denunciasen al regidor por supuestas agresiones sexuales.

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También testificará la actual segunda teniente de alcalde, Patricia Bueno, una de las tres ediles populares que han mantenido su apoyo a Landaluce y superior directa de la denunciante, que en el momento de los hechos trabajaba en la Oficina de Atención al Mayor. Con su citación a declarar como testigos, según las mismas fuentes, la jueza podría querer investigar si la presunta víctima en algún momento les relató los hechos que relató en el juzgado.

Según publica Europa Sur, la jueza quiere también tomar declaración a la denunciante, que está de baja laboral y decidió llevar a los tribunales su caso después de leer que otra militante del PP había denunciado al alcalde de Algeciras el pasado mes de septiembre y ante el Tribunal Supremo por dos supuestas agresiones sexuales: una de ellas ocurrida en el 2020 en un centro médico propiedad del alcalde, y otra en el 2021 en la sede del Ayuntamiento.

El Supremo remitió a la Fiscalía esta denuncia para que se pronuncie sobre si ve indicios de delito y si este tribunal es competente, ya que Landaluce perdió su condición de senador como consecuencia de la disolución de las cámaras por la convocatoria electoral.