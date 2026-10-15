Vota y opina: ¿Crees que habrá acuerdo a la izquierda del PSOE para ir juntos a las elecciones?

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau Marta Perez | EFE

El Frente Amplio —coalición formada por Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns— sigue sin llegar a un acuerdo con Podemos para ir juntos a las elecciones del 29N en Madrid y Barcelona, cuando quedan menos de 48 horas para registrar legalmente un pacto entre partidos. Mientras las negociaciones en estas circunscripciones se encuentran paralizadas, el partido morado se ha abierto a firmar alianzas territoriales con Izquierda Unida en otras diez comunidades, además de anunciar el lunes que varios de sus miembros participarán en las listas de ERC en Cataluña.

Ada Colau, que fue designada por el Frente Amplio como su candidata a la presidencia, afirmó este miércoles estar dispuesta a cambiar las siglas de la formación, así como a no liderar la candidatura, para integrar a Podemos, a cuya cúpula ha reprochado buscar solo garantizar «uno, dos o tres diputados» para sus siglas.

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