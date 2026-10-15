Sánchez reivindica su gestión frente a los «recortes» de los partidos de la oposición

Pedro Sánchez durante su mitin en Zaragoza. Marcos Cebrián | EUROPAPRESS

La precampaña vuelve a servir de plataforma al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reivindicar su gestión por encima de los «recortes» de las derechas, en alusión a la etapa del PP con Mariano Rajoy y a la voluntad de Vox de transformar el sistema de pensiones. «Entre las tijeras y la motosierra ni media broma», dijo a la par que recordó que el PSOE es sinónimo de «esperanza».

El jefe del Ejecutivo cargó igualmente contra los intentos de la oposición de impedir a los acogidos a la ley de nietos que voten en estas elecciones y se cuestionó que, si actúan así desde la oposición, «imaginad qué harían en el Gobierno».

Frente al discurso antimigratorio de Feijoo y Abascal, el líder de los socialistas también alabó la regularización de más de un millón de migrantes, de los que dijo que cerca de medio millón se encuentra trabajando y cotizando.

Y volvió a pedir el voto: «Tenemos que decirle a todos nuestros vecinos y vecinas, a todos nuestros compañeros de trabajo y a todos nuestros familiares que el 29 de noviembre tenemos que votar, que tenemos que ganar y que tenemos que seguir gobernando con la fuerza de la gente».