Sánchez asegura que sigue estudiando presentar una lista conjunta de la izquierda al Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo este jueves Pablo Garrigós | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que sigue sobre la mesa la opción de que el PSOE concurra a las elecciones al Senado del 29N en una lista unitaria de la izquierda, a solo un día de que finalice el plazo para establecer coaliciones electorales. En declaraciones a los medios desde Bruselas, donde participa este jueves en la reunión del Consejo Europeo, ha recalcado que el PSOE aspira a ganar las generales en ambas Cámaras y por tanto «todas las opciones están encima de la mesa, también el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de la izquierda», ha apuntado.

Los socialistas llevan días estudiando participar en una lista unitaria junto a otras formaciones de izquierda en la Cámara Alta, en la mayoría de circunscripciones y así arrebatar el control del Senado al PP, donde en esta legislatura contó con mayoría absoluta. Desde Ferraz admiten que están analizando «todas las alternativas y escenarios» para ganar también en el Senado el 29N al tiempo que denunciaban el uso «espurio» del Senado que a su juicio ha llevado a cabo el partido de Alberto Núñez Feijoo.

El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla

Los periodistas también preguntaron a Sánchez por la visita de los reyes a Ceuta y si le preocupa una posible reacción de Marruecos. El presidente del Gobierno dijo que se trata de «un paso más» para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma tras la situación que vive desde finales de julio a consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes del país vecino. Ha considerado que se trata de un reconocimiento de la proximidad de todas las instituciones y de la estructura del Estado a dos ciudades españolas (Ceuta y Melilla) que están, ha dicho, «muy próximas al corazón» de todos los españoles.

Tras recordar las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a Ceuta, ha subrayado que desde el 10 de agosto han retornado ya más de 12.000 personas a Marruecos. Pero no ha hecho comentarios sobre una posible reacción de este país a la visita de los reyes y se ha limitado a subrayar que siempre se ha trabajado para tener una relación constructiva y de buena vecindad con este país.

Respecto a la entrada de los buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta, ha reiterado que «fue un hecho puntual» y ha asegurado que él ha sido «absolutamente transparente desde el principio de la crisis». Ha explicado que hubo una interlocución entre las armadas de los dos países, algo que ha precisado que se hace siempre de forma fluida, y que la situación se resolvió.