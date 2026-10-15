Los progresistas del Poder Judicial frenan una nota de apoyo a la jueza Biedma

La jueza Biedma, a la derecha, sala de la Audiencia Nacional acompañada de su hermana y abogada Mariscal | EFE

Vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraron este miércoles su «preocupación» por las «posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación» que habría sufrido la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Dicho esto, los vocales conservadores criticaron la «oposición frontal, tanto respecto del debate, como de su aprobación, por parte de los nueve vocales autodenominados progresistas», señalando directamente a los vocales Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucía Avilés. A ellos los acusaron en una nota de haber «frustrado la aprobación del comunicado», que, bajo su punto de vista, «no busca nada más que transmitir el apoyo a la magistrada así como al resto de la carrera judicial». «No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial», añadieron.

«Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan [...]. El Consejo quiere transmitir a todos los jueces y magistrados que no están solos», cerraron.