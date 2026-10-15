Podemos enfría el pacto en Madrid y Barcelona mientras ofrece alianzas bilaterales a IU en diez territorios

Irene Montero, en una imagen de archivo. Daniel González | EFE

A menos de 48 horas para que expire el plazo legal para registrar la coalición, los acuerdos entre el Frente Amplio y Podemos en Madrid y Barcelona se encuentran estancados y con un escollo difícil de sobrepasar. Mientras que en estas dos circunscripciones la alianza se aleja, los morados lanzan una nueva oferta para firmar pactos territoriales en el resto del Estado. Se ofrecen a negociar con Izquierda Unida, al margen de la mesa de la coalición, en diez autonomías. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha evitado dramatizar el distanciamiento en las dos grandes urbes al defender que «hay mucho Estado español» más allá de la capital y Cataluña, situando en las demás comunidades autónomas la prioridad para tejer candidaturas de unidad que eviten la dispersión del voto progresista. Frente a esta estrategia, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha reprochado que la postura de Podemos busca solo garantizar «uno, dos o tres diputados» para sus siglas, advirtiendo de que incurrirían en una «irresponsabilidad histórica» si rechazan sentarse «en pie de igualdad» en la candidatura colectiva.

En el eje madrileño y catalán, sin embargo, las posiciones permanecen fuertemente enrocadas. Los morados consideran que el «tándem» conformado por Irene Montero y Gabriel Rufián —tras el acuerdo de «colaboración» alcanzado con ERC— es la mejor fórmula para «frenar a la extrema derecha» y rechazan cambiar su hoja de ruta, argumentando que «es lo que la gente pedía». Enfrente, la alianza integrada por Más Madrid, Comunes, Izquierda Unida y Sumar insiste en mantener la mano tendida hasta el último minuto; incluso la candidata propuesta por los Comunes, Ada Colau, se mostraba, en un gesto que fue interpretado como la plena voluntad para lograr una papeleta única a la izquierda del PSOE, dispuesta a dar un paso al lado si ese gesto facilita el consenso antes del cierre de listas.

La clave de esta doble vara negociadora reside, según la dirección de Podemos, en el funcionamiento del propio sistema electoral. Belarra argumenta que tanto en Madrid como en Barcelona la alta proporcionalidad en el reparto de escaños impide que la división de la izquierda penalice la representación parlamentaria frente a otros territorios en los que sí se podrían inutilizar ciertos apoyos. Por este motivo, la portavoz de los morados en el Congreso ha hecho un llamamiento a Izquierda Unida -desde hace unos días defiende que su partido no negocia con la alianza, sino con los partidos que la componen- para amarrar acuerdos donde «sí se pueden perder votos».

Bajo este criterio, la formación vuelca las horas decisivas en culminar las negociaciones abiertas en la Comunidad Valenciana -donde entra en juego Compromís-, Canarias, Baleares -estas dos últimas estarían muy cerca de cerrarse- o Andalucía -donde IU tiene fuerza histórica y ya formaron equipo para las elecciones autonómicas celebradas hace unos meses-. Son áreas donde consideran imprescindible tejer candidaturas unitarias para asegurar la representación progresista frente al avance de la derecha.

Rechazo del Frente Amplio y de IU

Fuentes de la cúpula morada confirman haber trasladado ofertas formales a Izquierda Unida para concurrir juntos en hasta diez comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía. Todo ello al margen de las conversaciones paralelas abiertas en aquellas plazas donde entran en juego otros partidos regionales. Sin embargo, la propuesta de trocear los pactos circunscripción a circunscripción, o comunidad a comunidad, se ha topado con la rotunda negativa de IU. Su coordinador general, Antonio Maíllo, ha cerrado de golpe la puerta a cualquier negociación bilateral fuera de la marca colectiva. «Izquierda Unida no va a negociar con Podemos saliéndose del Frente Amplio. No estamos dando bandazos de un sitio a otro, somos una organización seria», ha advertido, rechazando entrar en «el juego de diseñar provincias» a pocas horas del límite legal.

El dirigente ha garantizado que la coalición conformada con el resto de partidos progresistas, a excepción de Podemos, se presentará «en todas las circunscripciones» dentro de la candidatura estatal unitaria y ha devuelto la presión a la cúpula morada. «La pelota está en su tejado. En el Frente damos la bienvenida a Podemos, pero aclaraos si queréis estar o no. Que ellos decidan, pero que cada uno asuma las consecuencias de sus decisiones», ha concluido. Desde Podemos replican que en varias plazas autonómicas —como en la Comunidad Valenciana junto a Compromís— han coexistido contactos al margen de la mesa de negociación estatal, si bien la dirección de Izquierda Unida sostiene que sus federaciones territoriales están vinculadas a la estrategia común del Frente Amplio.

A la negativa del coordinador federal de Izquierda Unida se ha sumado con dureza Colau, remarcando que el Frente Amplio está impulsado por cuatro organizaciones con un peso parlamentario «bastante más importante que el que tiene ahora mismo Podemos en el Congreso». «Aquí no va de conseguir un escaño más o uno menos, va de triplicar los escaños. Si las izquierdas van divididas, Vox va a ganar más escaños», ha advertido la dirigente de los Comunes, remarcando que «no hay ningún motivo por el que Podemos no se siente con el Frente Amplio a llegar a un acuerdo de candidatura unitaria».

Aflora el pasado

Más allá de los cálculos electorales sobre los escaños, el encallamiento negociador en Madrid y Barcelona ha dejado ver también las viejas herencias y cuentas pendientes del espacio progresista -pese a que han lanzado mensajes para dejar atrás los «vetos cruzados» y los rencores del pasado. La propia Belarra ha vuelto a traer al presente episodios como el veto impuesto en su día por Yolanda Díaz a la exministra de Igualdad en las listas del 2023 -abocando a que esta finalmente concurriese al Parlamento Europeo-. A esta brecha de confianza se suma una crítica frontal a la labor de Sumar dentro de la coalición formada con Pedro Sánchez durante esta legislatura.

La secretaria general de los morados les acusa de tibieza por la falta de avances sociales. Para la secretaria general de Podemos, la marca Sumar está agotada y el paso al nombre de Frente Amplio no es más que «un juego de trileros» para evitar abordar problemas de fondo como la crisis de la vivienda, el incremento del gasto en rearme o los casos de corrupción. Bajo su diagnóstico, no se puede actuar como una «izquierda de mentira» ni conformarse con parches de gobierno; unas diferencias de proyecto y de autonomía que la formación morada sitúa en el centro de su negativa a someterse al dictado de sus socios en las circunscripciones clave.

El rechazo de ERC

Ada Colau ha revelado este jueves que intentaron hasta el último momento incorporar a Esquerra al Frente Amplio, pero que «no se quisieron ni sentar a hablar». Pese al rechazo, la exalcaldesa de Barcelona ha apelado a la «ascendencia» de Gabriel Rufián en ERC para que haga salir a su partido de la «zona de confort» en un «momento histórico» y ha cargado, además, contra las «formas patriarcales» de hacer política que interpretan la búsqueda de consensos como «debilidad».

La probable candidata del Frente Amplio a los comicios del 29 de noviembre ha reclamado también al portavoz de ERC en el Congreso que, si realmente cree en la «unidad de la izquierda», renuncie a participar en actos de campaña con Podemos en caso de que los morados rechacen sumarse al Frente Amplio. A su juicio, «no se entiende» que se apoyen opciones fuera de Cataluña que «quieren dividir y no unir», si bien ha rematado asegurando que mantiene la esperanza de que la formación de Belarra termine integrándose en la coalición antes de que expire el plazo.